Kaufhaus am Viktualienmarkt stand leer - nun verrät Schrift: Es wird allererster deutscher Laden von bekannter Firma

Überraschender neuer Pächter

von Katarina Amtmann schließen

Ein Kaufhaus am Viktualienmarkt stand leer. Das wird sich bald ändern - ein Schriftzug am Gebäude verkündet jetzt einen überraschenden Pächter.

München - Zentraler geht es kaum in der bayerischen Hauptstadt, der Viktualienmarkt ist eine Top-Adresse in München. Trotzdem stand dort ein Kaufhaus leer. Das wird sich allerdings bald ändern, denn ein Schriftzug an der Hauswand verriet jetzt den neuen Pächter: Garmin wird dort seinen ersten eigenen Store in Deutschland eröffnen. Zuvor war der „Wiesnkönig“, ein Laden für Trachtenmode und Dirndl, in dem Gebäude.

München: Garmin eröffnet Flagship-Store am Viktualienmarkt im Herbst

Die Eröffnung ist für September geplant. Garmin bietet neben Navigationsgeräten und Dashcams auch Outdoor-, Bike-, Computer oder Golfprodukte. Dabei soll der Schwerpunkt neben dem Verkauf auch auf Beratung und Service liegen. Ab Herbst dann auf zwei Etagen in bester Innenstadtlage - aktuell wird allerdings noch gebaut. Das konkrete Eröffnungsdatum steht derweil noch nicht fest.

+ Im September soll der Laden eröffnen. © Garmin

„Mit der Eröffnung des Flagship-Stores in der Münchner Innenstadt machen wir den nächsten Schritt in Sachen Aufbau und Weiterentwicklung der Marke Garmin und verwirklichen einen lang gehegten Wunsch. Das Vorzeigeobjekt soll Kunden nicht nur für die Marke Garmin sensibilisieren und deren allgemeine Präsenz erhöhen, es geht uns auch darum, die Kundenbindung durch direkten Austausch und Kontakt im Store zu stärken“, sagt Simone Weber, Marketing Director für die DACH-Region.

Eine andere Marke macht aktuell Negativschlagzeilen. Die Rettung der H&M-Filiale an der Kaufingerstraße ist gescheitert - jetzt drohen Massenklagen. Auch das Modeunternehmen K&L schließt 14 seiner 54 Filialen -in Freising wurde deshalb gezittert.