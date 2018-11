Schon wieder: Obdachlosenunterkunft unter Reichenbachbrücke in Flammen

Zwei Tage vor der Räumung

Die Feuerwehr musste zum zweiten Mal in einer Woche einen Brand in der Obdachlosenunterkunft unter der Reichenbachbrücke löschen. Diese soll am Donnerstag geräumt werden.

Update vom 28. November, 12.15 Uhr: Wie das Polizeipräsidium München mitteilte, wurden durch das Feuer, das am Mittwochnachmittag in der Obdachlosenunterkunft unter der Reichenbachbrücke ausbrach, die dort hinterlegten Habseligkeiten der Bewohner vollständig zerstört. Für die Obdachlosen ist es bereits der zweite schwere Schlag innerhalb einer Woche. Schon am vergangenen Donnerstag hatte es in ihren Behausungen gebrannt.

Durch die Hitze des Brandes wurde eine Dehnfuge der Brücke beschädigt. Die Statik ist nach Begutachtung durch einen Fachgutachter jedoch nicht beeinträchtigt. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden noch vor Ort durch das Kommissariat 13 für Branddelikte übernommen. Bislang liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Zwei Brände in einer Woche: Obdachlosenunterkunft unter Münchner Reichenbachbrücke schon wieder in Flammen

Artikel vom 28. November, 9.20 Uhr: München - Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche schlugen Flammen über das Geländer der Reichenbachbrücke. Wieder war die darunter liegende Obdachlosenunterkunft in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung alarmierten zahlreiche Anwohner gegen 14.30 Uhr die Feuerwehr. Diese löschte den Brand innerhalb von zehn Minuten, wie ein Feuerwehr-Sprecher mitteilte.

+ Einer der Einwohner (l.) redet nach dem Brand der Obdachlosenunterkunft mit der Polizei. © Thomas Gaulke Zur Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt. Ebenso ist unklar, ob das Feuer in der Obdachlosenunterkunft ausbrach oder auf diese übergriff. Die Polizei ermittelt. Erste Ergebnisse könnten bereits im Laufe des Tages eintreffen.

Erst letzte Woche: Obdachlosenunterkünfte unter Reichenbachbrücke brannte schon einmal

Bereits letzte Woche war die Obdachlosenunterkunft unter der Reichenbachbrücke vollständig abgebrannt. Damals war das Feuer nachts bei einer Kochstelle ausgebrochen, was auf einen unachtsamen Umgang mit einem Gasbrenner, einem Streichholz oder ähnlichem hindeutete. Alle 14 Bewohner der Unterkunft waren zu diesem Zeitpunkt anwesend, konnten sich aber in Sicherheit bringen.

Konflikt zwischen Stadt München und Obdachlosen: Unterkünfte unter Reichenbachbrücke sollen geräumt werden

Die Brände in der Obdachlosenunterkunft unter der Reichenbachbrücke fallen mitten in einen Konflikt zwischen der Landeshauptstadt und den Bewohnern der Unterkunft. Die Münchner Verwaltung will die Unterkunft am Donnerstag räumen lassen - zur Not auch gegen den Willen der Bewohner.

Wie Sozialreferentin Dorothee Schiwy bekannt gab, sorge sich die Stadt, dass die Bewohner im Winter erfrieren, sich versehentlich selbst verbrennen oder bei Hochwasser ertrinken könnten.

Die Bewohner der Obdachlosenunterkünfte wehren sich: Unter anderem machen sie auf Facebook gegen die Räumung mobil. Am Donnerstagmorgen soll außerdem eine Kundgebung an der Reichenbachbrücke stattfinden, um gegen die Räumung zu protestieren.

