Münchner Traditionscafé am Marienplatz wird komplett umgebaut - dem „Zeitgeschmack“ entsprechend

Wiedereröffnung im August

Seit fast 90 Jahren wird das Café geführt und befindet sich mittlerweile in der Hand der fünften Generation. Nun werden große Maßnahmen für frischen Wind sorgen.

München - Das Café Rischart am Marienplatz bekommt komplett neue Räumlichkeiten! Der Verkauf im Erdgeschoss hat bereits geschlossen, das Café im ersten Stock macht am 8. Juli zu. Die Wiedereröffnung ist für 20. August geplant.

Seit 1932 befindet sich das Herzstück der Traditionsbäckerei am Marienplatz. „Wir wollen uns dem Zeitgeschmack anpassen“, sagt Magnus Müller-Rischart, der den Familienbetrieb in fünfter Generation führt. Der größte Kniff des 2,5-Millionen-Projekts: Die Treppe, die in den ersten Stock führt, wird nach hinten verlegt - und macht Platz für einen modernen Selbstbedienungsbereich.

Nach Shitstorm: Bäckerei Rischart lenkt ein und will die Kunden entscheiden lassen

Kaiserschmarrn und Co.: Das wird im Café Rischart anders

Hinter der Verkaufstheke geht es über ein paar Treppenstufen zu einer Tagesbar mit Blick auf den Alten Peter - „ein Geheimtipp“. Auch der erste Stock wird - mit Ausnahme des Biedermeierzimmers - renoviert. Gestaltungselemente wie Eichenholz-Schindeln und historische Fotos sollen einen regionalen Bezug schaffen und die lange Unternehmensgeschichte zeigen.

+ Süße neue Welt: So soll es im Erdgeschoss und im Café mal aussehen. © FKN

Frischer Wind kommt auch ins Gastrokonzept. Die Hausspezialität - den Kaiserschmarrn - soll es in sämtlichen herzhaften Varianten geben.

Die neue Unternehmenszentrale

Wie berichtet, ist der bisherige Produktionsstandort von Rischart an der Buttermelcherstraße an seine Kapazitätsgrenzen gelangt und wird daher aufgegeben. In einer Baulücke an der Hans-Fischer-Straße auf der Theresienhöhe soll auf 5300 Quadratmetern eine

neue Unternehmenszentrale

mit Produktionsstätte entstehen. Zudem sind rund 80 Werkswohnungen, ein Boardinghaus und ein Besucherzentrum geplant. Baubeginn soll 2019 sein.

DAS