Straßenfasching: Fußgängerzone wird zur Feiermeile

Faschingstreiben in der Fußgängerzone: Die Innenstadt verwandelt sich in eine Feiermeile.

Von Stachus bis Vikualienmarkt

Es wird bunt in der Innenstadt: Von Sonntag, 26. Februar, bis Dienstag, 28. Februar, bevölkern Münchens Narren die Innenstadt. Es kommt auch ein Stargast.

München - „München narrisch“ heißt es ab Sonntag, 26. Februar. Die Fußgängerzone zwischen Stachus und Viktualienmarkt verwandelt sich bis zum Faschingsdienstag, 28. Februar, in eine bunte Feiermeile. Faschingszeit heißt Musik, Tanz und Kostüm. Das ist geboten:

Drei Tage Feier-Programm zwischen Stachus und Marienplatz

Die Münchner Faschingsgesellschaften sorgen für laute und lustige Unterhaltung. Es gibt drei Bühnen: am Stachus, Richard-Strauß-Brunnen und am Marienplatz.

Am Sonntag werden sie von München Narrisch und der Tanzschule Wolfgang Steuer TWS betrieben, die mit Hip Hop, Kindertanz, Swing Dance, Rock'n'Roll und Boogie Woogie zum Tanzen animieren. Am Rosenmontag und Faschingsdienstag übernimmt Radio Charivari das Ruder und DJs sowie Moderatoren heizen die Partystimmung an.

An allen drei Tagen sorgt außerdem die Chris Aron Band für Stimmung, am Sonntag sind zudem die Högl Fun Band und die Piccadilly Sunset Showband am Start. Dazu kommen Tanzeinlagen, Showacts und Überraschungsprogramme aller namhaften Faschingsgesellschaften.

Am Faschingsdienstag gibt es ein zusätzliches Schmankerl: Der Radiosender Charivari lässt den Ballermann-Star Micki Krause für die größte Faschingsparty der Stadt einfliegen. Krause kommt in die Isarmetropole und gibt den Münchner Narren, was sie verlangen: Party pur! „Ich will 10 nackte Friseusen“ oder „Geh doch mal Bier hol’n“ heißt es ab 15 Uhr am Stachus und ab 17 Uhr auf dem Marienplatz. Dort feierten letztes Jahr rund 30.000 Faschingsfans – und so darf auch dieses Jahr mit einer gigantischen Faschingsfete gerechnet werden

+ Malle-Entertainer Micki Krause wollten im vergangenen Jahr gut 30.000 Fans sehen.

Tanz der Marktfrauen auf dem Viktualienmarkt

Ein Faschings-Hot-Spot ist wie immer der Viktualienmarkt: Ebenfalls am Faschingsdienstag findet traditionell der Tanz der Marktfrauen statt. Das Narhalla-Prinzenpaar eröffnet das Spektakel. Offiziell los geht es um 10.30 Uhr, wer sich die besten Plätze sichern möchte, sollte erfahrungsgemäß schon früher da sein. OB Dieter Reiter und Markthallen-Chef Boris Schwarz begrüßen die Gäste, um 11 Uhr beginnt dann der Tanz. Nach dem Tanz wird auf dem Markt bis um 19 Uhr weitergefeiert.

scw