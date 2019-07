Familienvater an Leukämie erkrankt: Stammzellenspender dringend gesucht

Familienvater Axel Münnich ist an Blutkrebs erkrankt und braucht eine Stammzellenspende. Am 20. Juli gibt es eine große Typisierungsaktion.

Große Typisierungsaktion in München

Ein dreifacher Familienvater aus München ist an Leukämie erkrankt und benötigt dringend einen Stammzellenspender. Am 20. Juli gibt es eine große Typisierungsaktion.

München - Axel Münnich (53) aus München hat Blutkrebs. Er hofft auf einen passenden Stammzellenspender um die Leukämie besiegen zu können. Am Samstag, den 20. Juli, gibt es im Neuen Rathaus (Marienplatz 8) eine Typisierungsaktion der DKMS. Diese findet von 11 bis 15 Uhr in der Ratstrinkstube am Fischbrunnen statt.

Stammzellenspender gesucht: Familienvater an Leukämie erkrankt

Münnich schreibt in einem Aufruf: „Ich bin Axel, Ehemann und Papa von 3 Kindern. Ich liebe die Zeit mit meiner Familie und das Wandern in den Bergen. Doch daran ist im Moment nicht zu denken, denn ich liege seit Wochen in einer Münchner Klinik und kämpfe um mein Leben. Den Kampf kann ich nur mit einem passenden Stammzellspender gewinnen - das könntest auch du sein.“

Familienvater sucht Stammzellenspender: Chemo mit Nebenwirkungen

Elf Wochen lang bekam der Familienvater eine Chemo. Der Bild sagte Münnich: „Mal geht es mir besser, an anderen Tagen treten Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen und Appetitlosigkeit auf.“

Bruder kann keine Stammzellen spenden

Nur ein Drittel aller Blutkrebspatienten findet einen Spender innerhalb der Familie. Diese Hoffnung hat sich bei Münnich zerschlagen, denn sein Bruder kommt nicht als Spender in Frage - die Übereinstimmung der Gewebemerkmale ist zu niedrig, wie die Bild schreibt.

Jeder zehnte Blutkrebspatient findet keinen passenden Spender

Jeder zehnte Blutkrebspatient sucht vergeblich einen passenden Spender. Jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren kann Spender werden. Mehr Informationen gibt es bei der DKMS.

