Münchner Bank-Geheimnisse: Oft verbergen sich hinter kleinen Plaketten rührende Geschichten

Von: Andreas Daschner

„Für die Prinzessin ...“ Die Menschen hinter den Bank-Patenschaften bleiben anonym. © Marcus Schlaf

Sitzbänke in München sind oft ein willkommenes Plätzchen für eine Rast oder einen Ratsch. Auf vielen Bänken finden sich kleine Schilder. Sie weisen meist hin auf rührende Geschichten.

Hanne hat ihrem Gerhard eine für 50 Jahre in München gewidmet. Eine andere ist für Hulk - wobei zu vermuten ist, dass nicht der grüne Superheld aus den Marvel-Filmen gemeint ist. Und manchmal steht auch ein berühmtes Zitat, etwa von Shakespeare, darauf. Gemeint sind die Sitzbänke, auf denen die Menschen ein wenig verschnaufen können.

Liebeserklärungen, Danksagungen, Geburtstagswünsche - auf zahlreichen Ruhebänken im Hofgarten und in anderen Grünflächen finden sich vergoldete Plaketten, hinter denen sich Menschen und ihre oft geheimnisvollen Geschichten verbergen. © Marcus Schlaf

München: Oft verbergen sich hinter den Bank-Schildern rührende Geschichten

Auf vielen von ihnen finden sich vergoldete Schilder. Nicht selten verbergen sich hinter den darauf geprägten Texten rührende Geschichten - etwa Erinnerungen an verstorbene Menschen. Mit anderen wird einfach nur Danke gesagt oder die unsterbliche Liebe zu einem besonderen Menschen zum Ausdruck gebracht.

Eine eigene Bank für Hulk. © Marcus Schlaf

München: Die Nachfrage für Bank-Patenschaften ist groß

Wer sich mit einem Schild auf einer Münchner Bank verewigen will, muss eine Bank-Patenschaft übernehmen. Das geht bei der Stadt und prinzipiell auch bei der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung, die für die Bänke im Hofgarten oder im Englischen Garten zuständig ist. Allerdings ist die Nachfrage groß, die Warteliste lang. Leichter geht es bei der Stadt, wo man für 500 Euro beim Baureferat eine Patenschaft für eine Bank in einer städtischen Grünanlage übernehmen kann.

Die tz möchte erfahren, welche Geheimnisse sich hinter den Plaketten verbergen

Die tz möchte gern erfahren, wer und welche Geheimnisse sich hinter den Plaketten verbergen. Doch aus Datenschutzgründen dürfen Stadt sowie Schlösser- und Seenverwaltung uns nicht sagen, von wem die Schilder sind. Darum nun der Aufruf an Sie, liebe Bank-Paten: Egal ob rührend, lustig oder kurios - erzählen Sie uns und den anderen Lesern Ihre Geschichte! Wer mitmachen will, wendet sich bitte mit Name und Telefonnummer per E-Mail an lokales@merkurtz.de - oder schriftlich an die tz-Lokalredaktion, Paul-Heyse-Str. 2-4, 80336 München. (Andreas Daschner)

