München soll Strom sparen: CSU will mehr intelligente Lichtmasten in der Stadt - „Großes Einsparpotenzial“

Von: Sascha Karowski

In Freiham werden smarte Lichtmasten bereits getestet. © LHM / Dominik Parzinger

Damit auch die Stadt in Zeiten stetig steigender Energiekosten Strom sparen kann, soll ei vermehrt auf smarte Lichtmasten setzen. Das fordert die CSU und verweist auf ein Pilotprojekt in Freiham.

München - Die Energiekosten steigen, und auch die Stadt München sollte jede Gelegenheit zum Stromsparen nutzen. Vorschläge dazu unterbreitet die Stadtratsfraktion aus CSU und Freien Wählern mit einem Antragspaket. Der Fokus darin liegt auf der öffentlichen Straßen- und Außenbeleuchtung.

Intelligente Lichtmasten: Anlagen schalten sich automatisch ein, wenn sich Fußgänger nähern

So fordern die Stadträte, dass in München mehr intelligente Straßenlampen zum Einsatz kommen sollen. Diese lassen sich punktuell ein- und ausschalten. In der Ellis-Kaut-Straße in Freiham läuft bereits ein Pilotversuch mit so genannten smarten Lichtmasten. Diese schalten sich mithilfe von Infrarotsensoren ein, wenn sich Radler oder Fußgänger nähern. Die Lampen in einer Straße sind miteinander vernetzt, sodass der Weg bereits erleuchtet wird, bevor jemand die nächste Laterne erreicht. Damit sich im Dunkeln niemand unsicher fühlt, leuchten die erste und die letzte Lampe eines Abschnitts durchgängig. Im Vergleich zu LED-Beleuchtung ohne Sensoren verbrauchen die intelligenten Lampen nur die Hälfte an Strom. Gleichzeitig werden Wartungskosten und Lichtverschmutzung reduziert.

CSU-Chef Manuel Pretzl: „Wir sehen großes Einsparpotenzial bei der Straßenbeleuchtung“

Zudem will die Fraktion prüfen lassen, ob beleuchtete Außenwerbung stundenweise abgeschaltet sowie die Beleuchtung wenig genutzter Wege reduziert werden kann.



„Wir sehen großes Einsparpotenzial bei der Straßenbeleuchtung“, sagt Fraktionschef Manuel Pretzl. „Statt auf veraltete Technik sollte die Stadt auf moderne Lösungen setzen. Intelligente Straßenlaternen reagieren bedarfsgerecht auf Bewegung. Dabei erkennen sie sogar, ob ein Mensch oder ein Tier vorbeiläuft. Bei einer Katze bleibt der Weg dunkel. Die smarte Technik reduziert die Lichtverschmutzung und schont die Umwelt.“