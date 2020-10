Schlägerei am Münchner Stachus: Polizei mit Großaufgebot vor Ort - dann wird der Platz sogar geräumt

Zahlreiche Polizisten waren am Stachus im Einsatz.

Großeinsatz in München am Freitagabend: Wegen einer Schlägerei am Stachus rückten zahlreiche Polizisten aus. Der Platz wurde zwischenzeitlich geräumt.

Am Freitagabend war die Münchner Polizei mit rund 80 Kräften am Stachus im Einsatz.

Dort fand eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen statt.

Der Platz in der Innenstadt wurde zwischenzeitlich geräumt.

München* - Nach einer Schlägerei hat die Polizei den Münchner Stachus am Freitagabend (9. Oktober) zeitweise geräumt. Zwei Männer wurden verletzt, sie kamen ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Beamten nahmen die beiden Verletzten sowie zwei weitere Männer vorläufig fest und sprachen mehrere Platzverweise aus.

Schlägerei am Münchner Stachus: Gruppen geraten in Streit - Person wirft mit Flasche

Nach ersten Erkenntnissen waren am Stachus zwei Gruppen mit jeweils rund zehn Menschen in Streit geraten. Die Ursache dafür ist noch nicht bekannt. Zwei Männer aus jeder Gruppe seien besonders aggressiv aufeinander losgegangen. Bei der Festnahme von einer dieser Personen wurde eine Flasche geworfen, die den Mann verletzte. Wer die Flasche geworfen hatte, war zunächst unklar.



Ein weiterer Mann wurde den Angaben der Behörde nach durch einen Schlagstock der Polizei verletzt, als die Beamten versuchten, die Kontrahenten zu trennen. Rund 80 Kräfte der Polizei waren im Einsatz. Nach dem Vorfall wurde der Platz wieder geöffnet.

Schlägerei am Münchner Stachus: Waren mehr als 100 Personen an Vorfall beteiligt?

Wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet, waren bei der Polizei gegen 19 Uhr erste Meldungen zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung in der Innenstadt eingegangen. Als die Polizei vor Ort war, sei sie selbst zur Zielscheibe von Angriffen geworden, weshalb der Platz schließlich geräumt wurde. Wie der BR weiter berichtet, sollen an dem Vorfall rund 100 bis 150 „problematische Personen“ beteiligt gewesen sein. (kam/dpa) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

