Kampf den Stolperfallen: CSU will Melde-Plattform einrichten lassen - „München noch begehbarer machen“

Von: Sascha Karowski

Stolperfallen wie diese sollen Münchner online der Stadt melden können, fordert die CSU. © Getty Images

CSU und Freie Wähler wollen gegen Stolperfallen in der Stadt vorgehen. In einem Antragspaket fordert die Fraktion unter anderem eine Online-Plattform, bei der Münchner kaputte Gehwege melden können.

München - Bei städtebaulichen Planung sollen die Bedürfnisse von Fußgängern stärker berücksichtigt werden. Das fordern CSU und Freie Wähler in einem Antragspaket. So soll unter anderem eine Studie untersuchen, wie die Fußgängerfreundlichkeit verbessert werden kann. Außerdem soll die Verwaltung erklären, welche Konsequenzen aus den bereits zwischen 2016 und 2018 erstellten Untersuchungen zur Begehbarkeit in München gezogen wurden.

Ideen für besseres Zu-Fuß-Gehen: Wege sollen durch Begrünung besser beschattet werden

Ideen hat die Fraktion dazu selbst aber auch schon. Sie wünscht sich eine Meldeplattform, bei der Münchner Stolperfallen, wie beispielsweise durch Baumwurzeln nach oben gedrücktes Pflaster, melden können. Ferner sollen Gehwege durch Begrünung besser beschatten, werden. Außerdem fordert die Fraktion mehr Sitzbänke und Abfallbehälter aufzustellen. Obendrein soll die Verwaltung Sitzbänke im Stadtbereich digital erfassen.

Die so genannte Walkability, also die Begehbarkeit, habe nicht nur Einfluss auf das Mobilitätsverhalten einzelner, sondern direkte Auswirkungen auf die städtische Gesundheitsvorsorge, sagt CSU-Fraktions-Chef Manuel Pretzl.

CSU-Chef Manuel Pretzl: „Wir müssen München schnell noch begehbarer machen, als es schon ist“

„. Zufußgehen ist gesünder und verursacht keine Abgase. Eine bessere Walkability fördert damit den Klimaschutz und die Klimaanpassung. Gut angelegte und beispielsweise beschattete Fußgängerwege als Grünoasen schützen vor Hitze und dienen auch als Versickerungsräume vor Starkregenereignissen. Wir müssen München schnell noch begehbarer machen, als es schon ist.“