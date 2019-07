Tödlicher Verkehrsunfall in München: Lkw und Motorrad kollidieren

An der Kreuzung von Peter-Auzinger-Straße und Tegernseer Landstraße kam es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall (Symbolbild).

Crash am Freitagnachmittag

Ein Verkehrsunfall am Freitagnachmittag hat in München ein Todesopfer gefordert. An der Peter-Auzinger-Straße waren ein Lkw und ein Motorrad zusammengestoßen.

München - An der Kreuzung von Peter-Auzinger-Straße und Tegernseer Landstraße kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Mensch kam ums Leben, als ein Lkw und ein Motorrad zusammenstießen. Ein Rettungshubschrauber musste landen, es kommt derzeit noch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet, den Bereich großräumig zu umfahren.

Weitere Infos folgen.