34 neue Klohäuschen in München – Wo sie aufgestellt werden

Von: Sascha Karowski

Nicht nur zur Oktoberfestzeit sind Toilettenhäuschen in München oftmals Mangelware. © Peter Kneffel/dpa

Mehr öffentliche Toiletten für München – aus diesem Plan wird nun Realität. Insgesamt 60 Klos soll es in Zukunft im Bereich des ÖPNV geben.

München – Die Stadt München wird bis 2026 insgesamt 34 öffentliche Toiletten-Anlagen errichten. Das geht aus einer Antwort der Verwaltung hervor. Wie berichtet, hatte der Stadtrat bereits 2019 das Baureferat beauftragt, an 29 Standorten, wo es ein objektives Bedürfnis gibt, Klos zu errichten.

Bisher sind zehn Anlagen gebaut worden: 2020 drei an den Standorten Hirschgarten, Frühlingsanlagen an der Isar und im Sendlinger Wald/Südpark. 2021 wurden fünf WC-Häuser an den Standorten Goldschmiedplatz, Valpichler Straße/Von-der-Pfordten-Straße, Michaeli Anger, Im Gefilde sowie am Georg-Freundorfer-Platz in Betrieb genommen. Seit Ende 2022 sind auch an den Standorten Walchenseeplatz und Am Graben zwei Toiletten-Anlagen in Betrieb. In Kürze sind zwei weitere Klos an Taxispark und Nußbaumpark einsatzbereit.

Nach Abschluss aller Maßnahmen werden 60 Toiletten zur Verfügung stehen

Erst im Dezember hatte der Stadtrat zudem entschieden, auch an Münchner Badeseen das Angebot an öffentlichen Toiletten-Anlagen um weitere fünf Einrichtungen zu erhöhen, sodass insgesamt in den kommenden Jahren 34 neue öffentliche Örtchen entstehen.



Zusätzlich sieht die Münchner Verkehrsgesellschaft die Sanierung und den Weiterbetrieb von 17 ursprünglich zur Schließung vorgesehenen Toiletten-Anlagen vor. Darüber hinaus wird das geschlossene WC am U-Bahnhof Studentenstadt durch eine Unisex-Toilette ersetzt. Damit werden nach Abschluss aller Maßnahmen 60 Toiletten-Anlagen im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs zur Verfügung stehen. Die Nutzung der Toiletten ist nur gegen eine Gebühr von 60 Cent möglich. ska

