München greift Touristen in die Tasche: Kämmerer erhofft sich Einnahmen von 40 bis 60 Millionen Euro

München bittet Touristen mit neuer Steuer zur Kasse: „Angemessen, Gäste zu belasten“

Von: Sascha Karowski, Klaus Vick

So viel Touristen wie im vergangenen Jahr waren noch nie in unserer Stadt. © Schlaf

München will eine Touristensteuer einführen. Geplant ist eine Abgabe von fünf Prozent auf den Übernachtungspreis in Hotels. Der Beschluss soll kommende Woche im Stadtrat gefasst werden.

München - Jeder Reisende kennt es: Kurtaxen oder Bettensteuern gibt es in vielen Orten im In- und Ausland. München hatte im Jahre 2010 schon einmal einen Anlauf für eine Sonderabgabe in Höhe von 2,50 Euro unternommen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) erklärte die Satzung 2012 jedoch für rechtswidrig. Sie laufe dem Grundsatz der Steuererleichterungen für Hotelbetriebe zuwider, hieß es. Damals war die Umsatzsteuer für Übernachtungen von 19 auf sieben Prozent gesenkt worden.

München greift Touristen in die Tasche: Kämmerer hält Übernachtungssteuer für legitime Einnahmequelle

Mittlerweile hat sich die Gemengelage geändert. Das Verfassungsgericht hält eine kommunale Bettensteuer für mit dem Grundgesetz vereinbar. Das Urteil stammt aus diesem Jahr. In Berlin wird zum Beispiel fünf Prozent des Übernachtungspreises berechnet. München plant nun ein ähnliches Modell, das laut einer Vorlage der Stadtkämmerei aber erst zum 1. September 2023 greifen soll. Eine neu eingeführte Aufwandsteuer benötige juristisch, IT-technisch und personell einer zuverlässig geplanten Vorbereitung, heißt es von der Verwaltung.



Kämmerer Christoph Frey (SPD) hält die Übernachtungssteuer für eine legitime Einnahmequelle. Es sei angemessen, „auch die Gäste in unserer Stadt mit einem für den Einzelnen relativ niedrigen Betrag zu belasten“. München sei mit seinen kulturellen Einrichtungen und der attraktiven Infrastruktur ein Touristenmagnet. Nach der Corona-Krise hatten die Übernachtungszahlen in diesem Sommer wieder Rekordhöhen erreicht. Frey verweist überdies darauf, dass wegen der angespannten Finanzlage alle Referate zum Sparen angehalten seien. Der Stadtrat hatte daher bereits unlängst auf Vorschlag des Kämmerers die Zweitwohnsitzsteuer erhöht.

München greift Touristen in die Tasche: Kämmerer erhofft sich Einnahmen von 40 bis 60 Millionen Euro

Betroffen von der Bettensteuer sind gewöhnliche Hotels, Pensionen und Campingplätze, aber auch Privatpersonen, die über Vermittlungsplattformen Beherbergungen anbieten. In der Praxis zahlt der Gast die separate Abgabe, der Hotelier soll diese dann per Online-Steueranmeldung an die Stadt überweisen. Frey rechnet pro Jahr mit Einnahmen zwischen 40 und 60 Millionen Euro. Im Vor-Corona-Jahr 2019 gab es zum Beispiel in München mehr als 18 Millionen Übernachtungen.

Die grün-rote Rathaus-Regierung will dem Vorschlag der Verwaltung zustimmen. Der finanzpolitische Sprecher der SPD, Christian Köning, sagt: „Eine Übernachtungssteuer gibt es bereits in vielen anderen Städten. Mit den Einnahmen wollen wir das hohe Engagement unserer Stadt zur Förderung des Tourismus, für attraktive kulturelle Angebote und Großveranstaltungen aufrechterhalten und ausbauen.“