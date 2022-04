Zentrum Mobilität der Zukunft in München: CSU verlangt Bekenntnis des Stadtrates - „Enormer Fehler der Ampel“

Von: Sascha Karowski

Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) bei der Eröffnung des Zentrums Mobilität der Zukunft (DZM) in München. Das Projekt steht vor dem Aus. © Matthias Balk/dpa

Das Zentrum für Mobilität der Zukunft soll unbedingt nach München kommen. CSU und Freie Wähler fordern den Stadtrat nun zu einem klaren Bekenntnis auf. Wie berichtet, hatte der Bund die Fördergelder gekürzt.

München - Der Münchner Stadtrat soll ein Zeichen setzen, um das Deutsche Zentrum für Mobilität der Zukunft (DZM) final in die Landeshauptstadt zu holen. Das fordert die Fraktion von CSU und Freien Wählern.

Zentrum Mobilität in München: Bundesregierung kürzt Fördermitteln zusammen

Wie berichtet, steht das DZM vor dem Aus. Zwar hatte der Bund Fördermittel in Höhe von 400 Millionen Euro zugesagt, 320 Millionen Euro davon für München. Doch die neue Regierung stricht die Mittel zusammen. Mit dem DZM sollte in München die Mobilität der Zukunft koordiniert werden: Flugtaxis, Cargo-Trambahnen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat das Thema in Berlin nun noch mal aufs Tapet gehoben. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages wird sich am 28. April mit der geplanten Kürzung der Haushaltsmittel befassen.

Mit einem Dringlichkeitsantrag zur Vollversammlung am Mittwoch fordern CSU und Freie Wähler den Münchner Stadtrat auf, seine einhellige Unterstützung für das DZM zu bekunden und die Regierungsparteien auf Bundesebene aufzufordern, die Förderung in ursprünglich zugesagter Höhe sowie München als Standort der Zentrale des DZM beizubehalten.

CSU-Chef Manuel Pretzl (CSU): „Ein Schlag ins Gesicht des hiesigen Wissenschaftsstandorts“

„Es ist an der Zeit, dass der Münchner Stadtrat ein gemeinsames und starkes Zeichen setzt und sich geschlossen hinter das Deutsche Zentrum für Mobilität der Zukunft in München stellt“, sagt CSU-Chef Manuel Pretzl. „Die fast gleichzeitige Befassung des Haushaltsausschusses des Bundestages bietet dafür den allerbesten Anlass. Der enorme Fehler der Berliner Ampelkoalition, bereits zugesagte Fördermittel zu streichen, muss rückgängig gemacht werden. Alles andere wäre ein Schlag ins Gesicht des hiesigen Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorts.“