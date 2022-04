Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU): „Wir bestehen darauf, dass Zusage eingehalten wird“

Mögliches Aus für Zentrum Mobilität - Stadträte und OB Reiter sauer: „Kann man in Niederkleckersbach machen“

Von: Sascha Karowski

Teilen

Blick in die Zukunft: Die Stadt spricht sich dafür aus, das Zentrum Mobilität in München zu halten. © Ulrich Wagner/www.imago-images.de

Der Stadtrat spricht sich mehrheitlich dafür aus, das Deutsche Zentrum für Mobilität in München zu erhalten. Das Projekt steht wegen Kürzung von Bundesmitteln vor dem Aus. Unterstützung kommt vom Freistaat.

München - Das Deutsche Zentrum Mobilität der Zukunft (DZM) erhitzt weiter die Gemüter. In München hätten Forschungen zur künftigen Fortbewegung im Urban Colab gebündelt werden soll, etwa zu Flugtaxen oder Cargo-Trams. Der Bund hatte dafür 400 Millionen Euro Fördergelder bereitgestellt, die Ampel strich die Gelder zusammen. Das sorgt auch im Münchner Stadtrat für Unmut. CSU-Chef Manuel Pretzl hatte in einem Dringlichkeitsantrag einen Schulterschluss im Gremium gefordert. Dem schloss sich der Stadtrat mit großer Mehrheit an.

Münchens CSU-Chef Manuel Pretzl: „Es ist unverständlich, dass die Ampel hier den Rotstift ansetzt“

Das Zentrum schließlich sei essenziell für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort München. „Es ist unverständlich, dass die Ampel hier den Rotstift ansetzt“, sagte Pretzl. Unterstützung erhielt er von Grünen-Chef Florian Roth. Der sagte, Mümnchen sei ein idealer Ort, um zukunftsweisende Projekte auf Weg zu bringen. „Der Bundesfinanzminister sollte hier Prioritäten setzen.“



Das Tun des Finanzministers, Christian Lindner (FDP), bewerten seine Münchner Parteikollegen naturgemäß wohlwollender. „Es steht einer neuen Koalition zu, Dinge neu zu bewerten“, sagte FDP-Stadtrat Fritz Roth. Das Projekt sei auch nicht tot. „Auch mit elf Millionen Euro lässt sich eine Menge machen.“ Im Bundeshaushalt waren für das DZM statt der ursprünglich avisierten 66 Millionen Euro lediglich elf Millionen Euro übrig geblieben. Darüber war auch OB Dieter Reiter (SPD) erschrocken. „Ich habe den damaligen Verkehrsminister Andreas Scheuer dafür gelobt, dass er Geld für München loseisen konnte.“ Jetzt sei er entsetzt darüber, dass der neue Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und der Finanzminister dieses Projekt begraben wollten. „Eine abgespeckte Version des Zentrums kann man in Niederkleckersbach machen, aber nicht in München.“

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU): „Wir bestehen darauf, dass Zusage eingehalten wird“

Der Kritik an der Bundesregierung schließen sich auch Vertreter des Freistaates an. Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hatte bereits Intervention zugesichert. „Der Bund hat sich auf München als Standort für die Zentrale des Deutschen Zentrums Mobilität der Zukunft festgelegt. Wir bestehen nun darauf, dass diese Zusage eingehalten und auch das versprochene Geld bereitgestellt wird.“



Es könne nicht sein, dass dort, wo es um Investitionen in Forschung und Innovationen geht, gekürzt werde, sagte Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU): „Bayern stemmt sich gegen diesen Trend im Bund, erhöht seinen Forschungshaushalt um zwei Prozent und investiert mit der Hightech Agenda Bayern 3,5 Milliarden Euro in die Zukunft. Und der Bund kürz. Es dürfen nicht alle Zeichen auf Rot gestellt werden.“