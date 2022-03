Ukrainische Mutter mit ihrer Tochter nach der Flucht: „In ein paar Wochen sollte mein Urlaub sein“

Von: Claudia Schuri

Sie sind in München untergekommen: Oksana und Vita S. wohnen gerade bei einem Helfer, suchen aber eine Bleibe. © Marcus Schlaf

Über 10.000 Menschen, die aus der Ukraine flohen, sind mittlerweile in München angekommen. So wie Vita und Oksana aus Kiew. Hier erzählen Mutter und Tochter ihre Geschichte.

München - Als die Bomben fallen, harren Vita und Oksana S. tagelang in einem kleinen, düsteren Keller aus. Die Füße stemmt Oksana (23) an die Wand – es ist die einzige Position, in der sie ihre Beine in diesem Raum überhaupt ausstrecken kann. „Es gab ständig Luftalarm“, sagt sie. „Ein Haus in der Nachbarschaft wurde direkt bombardiert“, erzählt ihre Mutter Vita (47). Die Familie lebte vor dem Ukraine-Konflikt in einer Wohnung in Kiew. Vita war Kassiererin in einem Kleidungsgeschäft, Oksana Verkäuferin in einem Getränkemarkt. „Ich hätte bald einen Bonus bekommen sollen“, sagt sie. „Und in ein paar Monaten sollte mein Urlaub sein.“

In diesem Keller harrte die Familie vor den Bomben aus. © privat

Doch dann kam der Krieg – und zerstörte alles… Die Fotos auf dem Handy erinnern an glückliche Zeiten: Sie zeigen Oksana bei der Arbeit – und wie sie bei einem Kinobesuch mit ihrer Nichte Kristina (11) herumalbert. Oder Vita bei einem Ausflug mit Kristina. „Meine ältere Tochter und meine Enkelin haben die Ukraine auch verlassen“, erzählt Vita. „Sie sind jetzt in Tschechien.“ Oksana und Vita sind mit ihren beiden Katzen Mursik und Jaschka in München gelandet.

Glückliche Zeiten: Oksana in der Heimat bei einem Kino-Ausflug mit ihrer Nichte Krisitina (11). © privat

Flucht vor dem Ukraine-Krieg: Freiwillige nehmen Ukrainer in ihrer Wohnung auf

Davor haben sie heftige Tage auf der Flucht erlebt. Der Zug, mit dem sie fliehen, ist überfüllt. Leute weinen, am Bahnhof bricht Panik aus. Ihr Koffer zerbricht, sie lassen ihn zurück. Schließlich überqueren sie die Grenze zur Slowakei – und treffen Jörg A. und Markus S. aus Waldperlach. Die beiden wollten helfen und waren mit einem Auto voller Hilfsgüter an die Grenze gefahren. „Für den Rückweg hatten wir Plätze frei“, sagt S. Hilfsorganisationen vor Ort vermittelten Flüchtlinge, die Transportmöglichkeiten suchten. „Wir hatten den Eindruck, sie waren einfach nur froh, weg zu kommen“, sagt Jörg A.

Neben Vita und Oksana nehmen die beiden Nachbarn noch eine Mutter mit ihrem Bub (2) und ihrer Tochter (10) mit. Die Mutter mit den Kindern lebt jetzt bei Jörg A. und seiner Familie. Vita und Oksana sind bei Markus und seiner Frau untergekommen. Die Verständigung läuft über eine Übersetzungs-App. „Schon meine Eltern haben nach dem Bosnien-Krieg Flüchtlinge aufgenommen“, sagt Markus S. „Für mich ist es selbstverständlich, dass man hilft.“

Nach Flucht aus der Ukraine: Mutter und Tochter suchen Bleibe und Jobs

Vita und Oksana sind ihren Gastgebern sehr dankbar, die ihnen auch dabei helfen, sich in München* zurecht zu finden. Eine Dauerlösung ist die Unterkunft aus Platzgründen aber nicht. Die beiden Ukrainerinnen suchen deshalb gerade eine Bleibe und Jobs in München. Ein bisschen was von der Stadt haben sie schon gesehen, es gefällt ihnen hier. „Die Häuser sehen aus wie Puppenhäuser“, findet Oksana. Doch auch wenn sie froh sind, zunächst in Sicherheit zu sein – die Angst um Verwandte und Freunde, die noch in der Ukraine sind, ist groß. „Wir schreiben jeden Tag und hoffen, dass sie noch leben“, sagt Vita. *Merkur.de/München ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

