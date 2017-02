Bauarbeiten bis Ende des Jahres

Das nächste Tram-Tam – diesmal trifft es den Hauptbahnhof. An der Haltestelle Süd und auf der Bayerstraße sind ab Montag bis Ende des Jahres Sanierungen vorgesehen.

München - Das Gleisdreieck Hauptbahnhof Süd wird in mehreren Schritten erneuert, die Haltestelle (Tram 19 und 18) breiter. Das gilt auch für die Haltestelle Stachus (Tram 20 und 22). Zudem werden die letzten Fugen an den U-Bahnbauwerken der U1/U2 und U4/U5 am Hauptbahnhof sowie am Karlsplatz saniert, ein Abwasserkanal und diverse Gleise neu verlegt.

In der ersten Bauphase von Montag bis einschließlich Montag, 5. Juni, werden die Tram 18 und 19 zwischen Hauptbahnhof und Pasing beziehungsweise Gondrellplatz durch Busse ersetzt. Der Ersatzbus 18 fährt zwischen Hauptbahnhof und U-Bahnhof Westendstraße. Der Halt Hauptbahnhof Süd entfällt, stattdessen ist Aussteigen an der Seidlstraße und Hauptbahnhof Nord möglich. Der Ersatzbus 19 pendelt zwischen Gondrellplatz,

U-Bahnhof Westendstraße und Pasing Bahnhof via Siglstraße Nord. Fahrgäste werden gebeten, sich alternative Reisemöglichkeiten zu suchen. Über alle weiteren Einschränkungen informiert die MVG ihre Kunden unter anderem mit Aushängen und im Internet unter www.mvg.de/trambau.