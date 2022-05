Neuer Anlauf fürs Floriansmühlbad: SPD-Stadträtin will Fluss renaturieren und für Münchner zugänglich machen

Von: Sascha Karowski

Teilen

Das Floriansmühlbad ist 1932 eröffnet worden, 1994 wurde es geschlossen. © Marlies Schnetzer

Die SPD im Rathaus will einen neuen Anlauf für das Floriansmühlbad unternehmen. Stadträtin Julia Schmitt-Thiel fordert, den Garchinger Mühlbach an dieser Stelle zum Baden zugänglich zu machen.

München - Sommer, Sonne - Wasserspaß! Für viele Menschen im Münchner Norden ist Baden vor Ort allerdings nur schwer möglich. Es mangelt an Angeboten. Das soll sich nun ändern. SPD-Stadträtin Julia Schmitt-Thiel will, nämlich dass der Garchinger Mühlbach im Bereich des ehemaligen Floriansmühlbades wieder für alle zugänglich sein soll.

Floriansmühlbad München wurde 1932 eröffnet und 1994 geschlossen - Initiativen bislang erfolglos

Das Floriansmühlbad ist legendär, Münchner Geschichte. Es ähnelte mit seinem Schwimmkanal dem heutigen Bad Maria Einsiedel. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Natur die Flächen zurückerobert. Abseits des Kanals erinnert kaum noch etwas an das frühere Natur-Becken, das bereits 1932 eröffnet worden war. Seit 1994 ist das ehemalige Floriansmühlbad geschlossen - und seitdem versuchten Bürger und Politiker, das Bad wieder zu eröffnen. Bislang sind diese Initiativen immer gescheitert.

Doch jetzt ergibt sich für Schmitt-Thiel eine Chance: Denn in dem Bereich ist eine Parkanlage geplant. Das Gelände soll für die Anwohner wieder zugänglich gemacht werden. Als Ausgleichsfläche für neue Wohnhäuser an der Freisinger Landstraße könnte im ehemaligen Flussbad bald ein neuer öffentlicher Park in Freimann entstehen.

SPD-Stadträtin Julia Schmitt-Thiel: „Renaturierung des Baches kann helfen, die Wunde zu heilen“

Geht es nach der SPD-Stadträtin, soll diese Anlage so geplant werden, dass auf beiden Seiten des Baches oder zumindest auf der Ostseite zwischen Floriansmühlstraße und Emmerigweg die Ufersicherungen durch flache, überwachsene Kiesufer ersetzt werden. Dann wäre auch Platz zum Baden. „Ähnlich dem Schwabinger Teil des Mühlbachs im südlich gelegenen Englischen Garten soll der Bach wieder natürlich fließen“, sagt Schmitt-Thiel. Das hätte auch positive Auswirkungen auf das Klima, da der Bach auf natürlichem Weg die Umgebung kühlt.

Stadträtin Julia Schmitt-Thiel will den Mühlbach renaturieren. © Oliver Bodmer

Allerdings: Die Stadt plant derzeit noch eine Abzäunung des südlichen Teils des Gewässers. „Das will ich vermeiden“, so Schmitt-Thiel. „Erholungsflächen mit Zugang zu Wasser, ohne Konsumzwang, ohne Eintritt und ohne Zäune sind besonders wertvoll.“ Das gelte umso mehr für den stark wachsenden Stadtteil Freimann, wo es kaum zugängliche Wasserflächen und keine Schwimmbäder oder Freibäder gebe. „Die Renaturierung des Baches kann helfen, die Wunde zu heilen, die die Schließung des beliebten Freibads an der Floriansmühle bis heute gerissen hat.“

Schwabing-Freimann verzeichnete in den vergangenen Jahren einen Zuzug von rund 50 000 neuen Bürgern. Bereits seit mehreren Jahren bemängeln Bürger und Viertelpolitiker, dass bei Neubauten meist Infrastruktur mit Schulen und Kitas im Fokus stünden. Neue Schwimmbäder würden eher vernachlässigt. Auch der Bezirksausschuss Schwabing-Freimann setzt sich seit Langem für ein neues Schwimmbad ein. In der jüngsten Sitzung forderten die Lokalpolitiker neben einem Naturschwimmbad auch ein neues Hallenbad.