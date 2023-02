Neues Sportzentrum in Pasing: Energiebedarf wird durch Solaranlagen und Anschluss an Fernwärme gedeckt

Neues Sportzentrum in Pasing: Stadtrat München soll 12 Millionen Euro genehmigen - „Zeichen für Breitesport“

Von: Sascha Karowski

So soll das neue Sportzentrum in Pasing aussehen. © Behnisch

Es hätte einst gar nicht mehr gebaut werden sollen, aber das Actionsportzentrum in Pasing wird errichtet. Der Stadtrat soll am Mittwoch (8. Februar) Geld für die erste Bauphase genehmigen.

München - Neue Heimat für Extremsportler: In der ehemaligen Eggenfabrik in Pasing entsteht ein Actionsportzentrum – ein Treffpunkt für Skateboarder und BMX-Radler mit überdachten Sportflächen auf etwa 1000 Quadratmetern. Zudem gibt’s Zuschauerplätze sowie eine begrünte Freifläche für Parkour, Slackline oder auch Tischtennis. Der Sportausschuss soll am Mittwoch 12,1 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt genehmigen.

Neues Sportzentrum in Pasing: „Nach den Herausforderungen der letzten Jahre geht es nun endlich los“

Zeit wird‘s. Die Szene hatte lange auf eine Halle gedrängt, um ihren Sport besser im Winter ausüben zu können. Im Jahr 2019 schließlich hatte der Stadtrat den Neubau an der Erna-Eckstein-Straße beschlossen. Doch dann kam Corona. Und die ursprünglichen Baukosten von fast 50 Millionen Euro waren dem Rathaus nun zu teuer. Das lang herbeigesehnte Projekt drohte sogar zu scheitern. Aber es wurde umgeplant, die Realisierung auf mehrere Bauabschnitte gestreckt. „Nach den Herausforderungen der letzten Jahre geht es nun endlich los mit der Actionsporthalle“, sagt Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD).



Zunächst wird die denkmalgeschützte Eggenfabrik saniert und mit Indoor-Sportanlagen, Umkleiden, Sanitäranlagen und Räumen für Haustechnik ausgestattet. Auf dem Gelände entstehen zudem ein Pavillonbau mit Personal- und Technikräumen sowie Freisportanlagen. „Gemeinsam mit der übergangsweisen Nutzung der Freiflächen können wir allen Actionsport-Treibenden in München ein niederschwelliges Sportangebot machen“, so Dietl. Die Einrichtungen im Außenbereich sollen bestehen bleiben, bis mit einem Hallenneubau Sportflächen für Parkour, Skateboarding und BMX kommen.



Neues Sportzentrum in Pasing: Energiebedarf wird durch Solaranlagen und Anschluss an Fernwärme gedeckt

„Wir setzen ein starkes Zeichen für den Trend- und Breitensport in München“, sagt SPD-Vize Kathrin Abele. „Mit der Actionsporthalle können wir endlich einen lang gehegten Wunsch der Skateboarding- und BMX-Szene erfüllen.“ Auch Grünen-Stadtrat Florian Schönemann ist zufrieden: Bei dem Sportzentrum sei „die grüne Handschrift ersichtlich“. So werde die Fassade des alten Gebäudes begrünt und der Energiebedarf durch Solaranlagen und den Anschluss an die Fernwärme gedeckt.