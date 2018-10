Mann (42) verteidigt Tochter gegen sexuelle Belästigung - und gerät selbst in den Fokus der Polizei

Ein Mann aus Unterschleißheim übte nach einer sexuellen Belästigung seiner Tochter an der Hackerbrücke in München Selbstjustiz. Deshalb wird gegen ihn wegen Körperverletzung ermittelt.

München - Ein 42-jähriger Mann aus Unterschleißheim übte nach einer sexuellen Belästigung seiner Tochter Selbstjustiz. Er hat einen 28-jährigen Mann aus Eritrea geschlagen, weil dieser der Tochter des Unterschleißheimers unter den Rock gefasst haben soll.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 30. September, gegen Mitternacht an der S-Bahn-Haltestelle Hackerbrücke. Der Mann aus Eritrea fasst der 21-jährigen Frau aus Giesing unter dem Rock an den Hintern. Er war zum Zeitpunkt der Tat mit 1,28 Promille alkoholisiert. Der Vater der 21-Jährigen schlug dem Mann daraufhin mit der Faust ins Gesicht.

Vorfall an Hackerbrücke: Bahnmitarbeiter alarmiert Polizei

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei. Der Mann aus Unterschleißheim verweigerte gegenüber den Beamten die Atemalkoholkontrolle. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 28-jährigen Mann wegen sexueller Belästigung und gegen den 42-Jährigen wegen Körperverletzung.

Zur Zeit des Oktoberfest kommt es immer wieder zu Fällen von sexueller Belästigung. Am gleichen Tag wurde ebenfalls an der S-Bahn-Haltestelle Hackerbrücke festgenommen, weil er Frauen im Dirndl unter den Rock fotografiert hatte. Auch eine Frau wurde auf der Wiesn mit einem Maßkrug verletzt, weil sie sich gegen eine sexuelle Belästigung wehrte.

