E-Scooter während Oktoberfest verbannt - diese Sperrzonen gelten zur Wiesn

Weil Betrunkene auf E-Scootern und das E-Scooter-Fahren zwischen Menschenmassen eine große Gefahr darstellen, will die Stadt die Roller während des Oktoberfests möglichst weit von der Wiesn entfernt halten und hat hierzu ein Nutzungskonzept entworfen. Wir erklären die Regeln.

Das Oktoberfest naht – und rund um das Wiesn-Gelände wird wieder der Ausnahmezustand herrschen. Damit das Chaos nicht noch größer wird, hat die Stadt nun Fahrverbotszonen für E-Scooter festgelegt. Auch das Entleihen und Parken der Elektro-Roller wird weiträumig eingeschränkt. Denn die heiß begehrten Gefährte stehen oft im Weg. Obendrein scheuen sich manche nicht, auch betrunken zu fahren. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen: Gerade der letztgenannte Missstand könnte während der Wiesn-Zeit zum Problem werden.

Oktoberfest 2019: KVR und Polizei wollen E-Scooter von der Wiesn fernhalten

Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle (SPD) warnt unvernünftige Zeitgenossen: „Viele sehen die E-Scooter als Spielzeug, leider wird viel zu oft betrunken gefahren. Wer so etwas macht, gefährdet sich und andere. Und er setzt seinen Führerschein aufs Spiel. Es gelten die gleichen strengen Promillegrenzen wie beim Auto.“ Böhles Behörde hat in Absprache mit der Polizei und den Anbietern weitreichende Verbotszonen für das Benutzen, Entleihen und Parken von E-Scootern rund um die Theresienwiese verordnet. Aktuell haben in München fünf Verleiher E-Scooter auf der Straße – die Firmen Tier, Lime, Voi, Circ und Bird. Nach deren Angaben sind derzeit etwa 5000 ­E-Scooter im Stadtgebiet verteilt. Um Stolperfallen aus kreuz und quer abgestellten Gefährten zu vermeiden, wollen KVR, Polizei und Anbieter die Flitzer von der Wiesn fernhalten.

Wiesn: Ausleih- und Abstellverbot für Elektroller auch an Haltestellen des ÖPNV

E-Scooter dürfen nur bis zur Grenze des äußeren Sperrrings fahren, der zum Oktoberfest eingerichtet wird. Ab dort gilt ein Fahr- und Parkverbot. An den Zufahrten zum äußeren Sperrring werden Hinweisschilder mit dem Text „No E-Scooter“ angebracht. Zum Parken von E-Scootern werden fünf Sammelstellen entlang des äußeren Sperrrings eingerichtet. Jeden Abend ab 17 Uhr bis morgens 6 Uhr gelten darüber hinaus in einem erweiterten Radius von bis zu einem Kilometer um den äußeren Sperrring herum Ausleihverbote. Die Anbieter hätten zugesichert, dies technisch umzusetzen, heißt es. Die abendliche Ausleihverbotszone umfasst Teile des Westends und das Bahnhofsviertel einschließlich Sendlinger Tor, Stachus, Bahnhofplatz und Hackerbrücke. Im nördlichen Teil der Verbotszone können ­E-Scooter abends auch nicht geparkt werden.

E-Scooter in München: Regeln während des Oktoberfests 2019 im Detail

Ein komplettes Fahrverbot für E-Scooter gilt im rot markierten Bereich – das ist die Wiesn plus ihre nähere Umgebung. In der gelben Zone darf man zwischen 17 und 6 Uhr Elektro-Roller weder ausleihen noch abstellen – Fahren ist aber erlaubt. Ausschließlich ein Ausleihverbot (zwischen 17 und 6 Uhr) besteht im blauen Bereich. Die lila Punkte bezeichnen jene Stellen, an denen die Verleih-Firmen die E-Scooter spätestens um 17 Uhr einsammeln müssen.

+ Diese Kartze zeigt die Verbotszonen für Elektroroller während des Oktoberfests. © Landeshauptstadt München

E-Scooter-Wahnsinn in München -welche Regeln tatsächlich gelten, macht viele Nutzer perplex. Parallel steigt der Frust über „wild“ abgestellte Elektroroller - doch die Anbieter haben eine Lösung.