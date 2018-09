Betrunkener Autofahrer rammt parkende Autos - 70.000 Euro Schaden 

Diese Wiesn-Heimfahrt hätte sich ein 26-Jähriger wirklich sparen sollen. Und ein Taxi wäre am Ende wohl billiger gewesen. Warum? Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

München - Ein 26 Jahre alter Unternehmensberater aus Aschheim hatte am Samstag auf dem Oktoberfest zu tief ins Glas geschaut und dann auch noch die Heimreise mit einem Auto angetreten.

Zeugen: Der 26-Jährige fuhr mit dem Smart Schlangenlinien

Der Mann mietete ein Auto eines Carsharinganbieters an. Mit dem Smart fuhr der Mann mit über zwei Promille Alkohol im Blut über die Prinzregentenstraße und rammte dort drei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Laut Polizei handelte es sich um einen Toyota, einen VW und einen neuwertigen Jaguar. Nach dem letzten Zusammenstoß blieb der Unternehmensberater in seinem Mietauto quer zur Fahrbahn stehen. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Prinzregentenstraße wurde zwei Stunden lang gesperrt. Schaden: rund 70.000 Euro.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Malte Christians