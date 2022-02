„Kein Oktoberfest der üblichen Art“: Ex-OB Ude zerstört Traum vieler mit nur einem Satz

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Münchens Ex-Oberbürgermeister Christan Ude zu Gast beim Sonntags-Stammtisch. © Screenshot BR

Kann das Münchner Oktoberfest nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden? Ex-Oberbürgermeister Ude hat sich dazu in einer BR-Sendung geäußert.

München - War es das mit der Hoffnung auf ein normales Oktoberfest im Jahr 2022? Nachdem die Wiesn in den letzten beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie ausgefallen ist, hoffen viele auf eine Neuauflage in diesem Jahr. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) machte erst kürzlich Hoffnung. Er glaube, dass man mit Zuversicht in die Zukunft schauen könne, sagte Söder am Dienstag nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts in München. „Das gilt auch für manches Volksfest und manche Veranstaltungen, die dann, glaube ich, möglich sind.“ Ein ehemaliger Münchner Oberbürgermeister scheint nicht so optimistisch zu sein.

Oktoberfest 2022? Ude: „Mit dem Zusatz der üblichen Art kann man meiner Meinung nach klar sagen: nein“

Münchens Ex-Oberbürgermeister Christian Ude war am 20. Februar zu Gast im Sonntags-Stammtisch (BR) und wurde gefragt, ob das Oktoberfest dieses Jahr wohl in seiner üblichen Art stattfinden könne. „Mit dem Zusatz ‚der üblichen Art‘ kann man meiner Meinung nach klar sagen: nein.“ Er vermutet, dass sicher viele an kleinen Chancen arbeiten würden, um so etwas ähnliches wie das Oktoberfest zu ermöglichen. In „der üblichen Art“ werde es aber wohl nicht sein.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Münchnes Ex-OB äußert sich zur Wiesn: Hoffnung auf ein normales Oktoberfest zurückstellen?

Im Herbst würden die Werte wieder steigen, die Zahlen schlimmer und die Restriktionen größer, sagte Ude in der TV-Sendung. Er glaube, deshalb, „dass wir die Hoffnung auf ein ganz normales Oktoberfest zurückstellen müssen.“ (kam) Alle Nachrichten zum Coronavirus lesen Sie in unserem News-Ticker für Bayern.