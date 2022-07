Bezugsquellen

Olympia München 1972 – das neue Magazin des Münchner Merkur

Auch das war Olympia 1972: Als die DDR noch ein eigenes Team bildete. Bei der Siegerehrung für 200m Lagen der Frauen belegte Kornelia End aber nur Rang zwei nach dem australischen Schwimmstar Shane Gould. © HORSTMUELLER GmbH via www.imago-images.de

Die Olympischen Spiele in München 1972 haben die Stadt geprägt – und in die Moderne katapultiert. Zum 50. Jubiläum erscheint in unserem Verlag ein Magazin: Olympia München 1972. Die heiteren Spiele und der Terror. Ein kleiner Einblick:

München: eine Stadt verändert ihr Gesicht – Interview mit Alt-OB Christian Ude

Der ehemalige Münchner Oberbürgermeister spricht über die rapide Veränderung Münchens durch Olympia 72: „München stand in den 1960er-Jahren im Ruf der Provinzialität, plötzlich wurde nun diese Stadt zum Aushängeschild des neuen demokratischen und auch bescheiden auftretenden Deutschlands.“



Der Erfinder der Sport-Piktogramme – Gerhard Joksch entwarf die legendären Balkenmännchen

Der Starnberger, gestorben 2020, arbeitete als Designer im Büro des Grafikers Otl Aicher – er wurde später vergessen und erhielt noch nicht einmal den Kulturpreis seiner Heimatstadt.



Traumjob anno 1972 – eine Chefhostess erinnert sich

Tausende von Hostessen in extra entworfenen Kostümen kümmerten sich um die Gäste. Im Beitrag erzählt eine von ihnen, Hella Rabbethge-Schiller, über ihre Aufgaben.



Die Olympia-Katastrophe – der Tag, als der Terror kam

Der Ablauf des dramatischen 5. September 1972, als elf israelische Sportler und ein deutscher Polizist starben.

Unser Olympia-Magazin zu den legendären Spielen 1972 ist soeben erschienen. © MM

Das letzte Kapitel des Olympia-Dramas – wie die drei überlebenden Terroristen freigepresst wurden

Akten aus dem Staatsarchiv Augsburg geben eine Eindruck, wie einer der überlebenden Terroristen, dem damals 21-jährigen Al Dnawy Al Kadir, in der Haftanstalt Kaisheim behandelt wurde. Nach knapp acht Wochen wurde er durch eine Entführung freigesperrt. Ob er heute noch lebt, ist unklar.

Die unbekannten Terrorbilder des Fürstenfeldbrucker Fotografen Franz Schmotz



„In der Nacht nach dem Terroranschlag war er sehr gealtert“

Der Münchner Polizist Max Senner bewachte den IOC-Chef Brundage



Zwei Zentimeter entschieden über Gold

Interview mit Sperrwurf-Olympiasieger Klaus Wolfermann, der sich erinnert, er habe vor den Wettbewerben auf Geheiß eines Arztes 2,5 Kilo Fleisch je Tag essen sollen (was er verweigerte).



Die Geschichte des Frank Shorter

Der einzige Münchner, der Gold gewann, war ein US-Amerikaner. Shorter war das Kind eines US-amerikanischen Besatzungssoldaten mit einer Münchnerin, trat aber für das US-Team an. Er gewann in 50 km Marathon. Beim Zieleinlauf ins Stadion stahl im freilich ein 16-jähriger Zuschauer die Show – was ihn noch heute ärgert.

