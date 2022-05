Paketposthalle in München: Bürger sprechen sich bei Gutachten für den Bau von Hochhäusern aus

Paketposthalle München: Investor kann sich zwar kleinere Hochhäuser vorstellen, will aber an Plänen festhalten

Von: Sascha Karowski

Sorgen für Diskussionen: Die Pläne für Hochhäuser an der Paketposthalle. © Herzog & de Meuron

Müssen die Türme an der Paketposthalle unbedingt 155 Meter hoch sein? Nein, sagt Investor Ralf Büschl. Möglich wären auch mehrere kleinere Hochhäuser. Allerdings will er an seinen Plänen festhalten. Denn nur mit den zwei Hochhäusern könnte die gesamte Quartiersentwicklung erfolgen.

München - Auf dem Areal der Paketposthalle wären statt zwei großer Hochhäuser offenbar auch mehrere kleinere Hochhäuser möglich. Das bestätige ein Sprecher von Investor Ralf Büschl auf Anfrage unserer Zeitung. Zuvor hatte die Süddeutsche Zeitung berichtet. Allerdings: Büschl will an seinen Plänen für die zwei 155 Meter hohen Türme festhalten.

Paketposthalle München: Investor will sich an das Ergebnis des Bürgerentscheids halten

Sollte es allerdings einen Bürgerentscheid geben, würde sich Büschl freilich an das Ergebnis halten. „Wenn die Münchner sich wirklich gegen den Vorschlag der Quartiersentwicklung rund um die Paketposthalle entscheiden, dann haben wir das Ergebnis zu akzeptieren. Das heißt, dass die Hochhäuser nicht gebaut werden könnten“, sagt der Sprecher des Grünwalder Investors.



In diesem Fall müsse man überlegen, in welcher Form eine Entwicklung des Grundstücks erfolgen kann. Klar sei aber, dass sich an der Baumasse selbst nichts ändern werde. Will heißen: Die Zahl beispielsweise der neuen Wohnungen bleibt gleich, sie würden nur anders verteilt. „Wir glauben jedoch daran, dass sich die Bürger auch bei einem möglichen Bürgerentscheid für die Planungen aussprechen“, so der Sprecher weiter.



Denn nur so könne die gesamte Quartiersentwicklung erfolgen. Nur so könne die denkmalgeschützte Paketposthalle zu einem lebendigen, öffentlichen Mittelpunkt Neuhausens werden und nur so könnten an diesem Standort 1100 Wohnungen entstehen. „Für uns gibt es keinen Grund den Masterplan in Frage zu stellen, für den sich sowohl der Stadtrat als auch die Stadt-Gestaltungskommission, der Bezirksausschuss und die Teilnehmer des Bürgergutachtens ausgesprochen haben.“



Paketposthalle in München: Bürger sprechen sich bei Gutachten für den Bau von Hochhäusern aus

Bei dem Gutachten, an dem 112 zufällig ausgewählte Münchner mitwirkten, hatte sich eine Mehrheit für den Bau der Türme ausgesprochen. Die Initiative „HochhausSTOP“ möchte die 155 Meter hohen Türme unbedingt verhindern und hat vor zwei Wochen eine Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren gestartet. Die Initiative kritisiert, das Gutachten sei intransparent, unausgewogen und keine demokratische Beteiligungsform. Die Hochhaus-Gegner plädieren für eine maximale Gebäudehöhe von 60 Metern.

„Die Hochhäuser an der Paketposthalle wären ein Dammbruch“, sagt Initiator und CSU-Landtagsabgeordneter Robert Brannekämper. Er befürchtet, dass sie der Auftakt „für den Weg Münchens zur Hochhausstadt“ sind.



Mindestens 35 000 Unterschriften sind notwendig, damit es zu einem Bürgerentscheid kommt. Es wäre der zweite in München, der sich mit der Frage befasst, wie hoch Häuser in der Stadt werden dürfen. Bereits 2004 hatten Bürger mehrheitlich entscheiden, dass in München kein Gebäude höher sein darf als die Türme der Frauenkirche. Die rechtliche Bindungswirkung für einen Bürgerentscheid beträgt ein Jahr, moralisch hatten sich aber die allermeisten Politiker im Nachgang noch an das Votum gebunden gefühlt. Das scheint aufzuweichen.



Paketposthalle München: Politiker aus dem Rathaus sind offen für Hochhaus-Pläne

Im Münchner Rathaus gilt längst als Tenor, dass auch Hochhäuser können sinnvoll sein können. „Gute Architektur und Klimaneutralität bemessen sich nicht an der Höhe“, sagt SPD-Chef Christian Müller. Auch CSU-Vorsitzender Manuel Pretzl findet: „Hochhäuser können, wenn sie ästhetisch gestaltet sind, an ausgewählten Orten auch höher als 100 Meter sein.“ Sowohl CSU als auch Grüne befürworten eine erneute Befassung der Münchner mit der Frage nach der maximalen Bauhöhe – allerdings generell und nicht bezogen auf die Pläne an der Paketposthalle. „Wir halten es nicht für zielführend, über einzelne Bauprojekte stadtweit Abstimmungen durchzuführen“, sagt Stadträtin Anna Hanusch (Grüne).