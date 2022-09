Parfümerie Wiedemann: Vom 1. bis 3. September feiert die Filiale in Tutzing ihr Re-Opening

Die Filiale Tutzing der Parfümerie Wiedemann im neuen Look. © Parfümerie Wiedemann

Bewährte Werte in einem neuen Gewand – die Parfümerie Wiedemann feiert die vom 1. bis zum 3. September Neueröffnung der Filiale in Tutzing.

Ein paar Schritte hinein, ein Duft strömt entgegen, ein wenig blumig, ein wenig holzig und zugleich frisch. Gerade eben muss der Duft zerstäubt worden sein. Einmal drehen, ein Rundumblick, Farbe, Formen, eine Vielfalt, die die Sinne ergreift. Flakons spiegeln das Licht wie hunderte Kristalle wider, darin verheißungsvolle Düfte. Nicht weniger Farben unweit daneben: Lidschatten, Lippenstifte, Rouge. So zeigte sich die Tutzinger Filiale von Wiedemann vor kurzem. Und nun? Anders, doch noch immer verspricht das Eintreten eine Sinnesreise.

Nach dem Umbau öffnet die Filiale wieder ihre Türen und feiert das Re-Opening vom 1. bis 3. September mit Musik, Häppchen und auch Goodie Bags, die für die ersten 200 Kundinnen und Kunden bereitstehen.

Teamleiterin Mäggi Eberl (r.) und Raffaela Sterk (l.) waren bereits vor dem Umbau bester Laune und in Feierstimmung. Mit pinken Ballons wurde da aber erst noch der Sommerschlussverkauf zelebriert, nun wird das große Re-Opening gefeiert. © Parfümerie Wiedemann

Dort, wo Kunden und Kundinnen einen neuen Look finden, ihren Look auffrischen oder ihren Look treu bleiben können, dort haben nun die Räume selbst einen neuen Look erhalten. Doch ein paar Wochen zurück, als Mäggi Eberl, Teamleiterin in Tutzing, in der Filiale im Herzen des Ortes, an der Hauptstraße 38, stand und um sich blickte, auf Flakons, Tiegel, Tuben – und schließlich auf die Regale und Wände. Seit 22 Jahren arbeitet die Bernriederin nun schon für die Parfümerie Wiedemann. Auf etwa genauso viele Jahre kann die Tutzinger Filiale zurückblicken. „Der komplette Laden wird umgebaut“, meinte Eberl wenige Wochen vor dem Re-Opening. Dafür sei „die Zeit nun reif“. Dieser Umbau aber könnte ebenso gut als Umstrukturierung bezeichnet werden.

Purismus für die Parfümerie

Der gesamte Laden hat mit seinem neuen Look eine neue Struktur erhalten, wirkt und ist nun klarer, Purismus, der den Produkten, den Marken zu mehr Wirkung verhilft, der dem Raum gibt, was der Kundschaft etwas geben soll. Sei es Pflege, Erfrischung, Abkühlung, Farbe oder auch das Bewusstsein für die eigene, ganz individuelle Schönheit. Auch die beiden Kosmetikkabinen im hinteren Teil des Ladens wurden renoviert und umstrukturiert, an den Bedarf und dem Behandlungspensum angepasst. Die Ausstattung, etwa die Regale, harmoniert nun mit der Optik der Produkte, die im Laufe der vergangenen Jahre zunehmend puristischer gestaltet worden sind. So seien etwa die Verpackungen „cleaner geworden“ – und auch nachhaltiger, meinte Eberl.

Einzigartigkeit gepaart mit Exklusivität

Nachhaltigkeit, auch für das Unternehmen, ein wichtiges Stichwort, nein, mehr als ein Stichwort, ein Maßstab. Die Parfümerie Wiedemann, die in der fünften Generation familiengeführt auf eine über 160-jährige Geschichte zurückblicken kann, die mit einer Seifensiederei in Bad Tölz begann, ist sich der Verantwortung gegenüber Mensch und Natur bewusst. Diese Verantwortung bildet einen Grundstein des unternehmerischen Handelns in jeder einzelnen Filiale an inzwischen 23 Standorten in Südbayern. Mäggi Eberl schritt wenige Wochen vor der Wiedereröffnung, wenige Tage vor dem nun abgeschlossenen Umbau, die Produkte ab. Man setze mehr und mehr auf Nischenprodukte, erklärte Eberl da. Man will Exklusivität schaffen. Die Teamleiterin griff zu einer Broschüre, die über die Markenvielfalt bei Wiedemann informiert, und deutete auf drei Worte: „besonders, einzigartig, exklusiv“. Das treffe den Nagel auf den Kopf, meinte die Teamleiterin.

Schönheit aus der Natur

Wiedemann setzt auf Konzepte, die neuartig wie nachhaltig, besonders wie modern sind. Und auch den Blick auf Naheliegendes, auf die Umgebung, auf Regionalität hat man geschärft. In den Regalen finden sich viele Marken, die sich der Clean Beauty verschreiben: verträgliche, tierversuchsfreie Kosmetik, saubere Kosmetik ohne Parabene, ohne Silikone. Darunter Firmen, die in Deutschland produzieren – wie AIKON, die Hightech-Wirkstoffkomplexe mit Nachhaltigkeit kombiniert. Oder Just Bee Nice, Hautpflege, die auf Wirkstoffe aus der Welt der Bienen setzt, auf Gelée Royale, Bienengift, Propolis. Im Gegenzug unterstützt Just Bee Nice den An- und Ausbau von Blühwiesen.

Isarperle – Revitalisierte Nostalgie

So zeigte sich die Filiale vor dem Umbau. Wer wissen will, wie sich die Parfümerie verändert hat, wie diese zu Purismus gefunden hat, der sollte zwischen dem 1. und 3. September vorbeischauen. Denn dann wird das Re-Opening nach umfassender Umgestaltung gefeiert. © Parfümerie Wiedemann

Eberl blickte auf die gestaffelten Regalflächen hinter dem Verkaufstresen, die inzwischen verschwunden sind. Dort: Produkte von „Isarperle“, die Hausmarke der Parfümerie, deren Ursprünge in den Anfängen des Unternehmens zu finden sind. Unter ebendiesem Namen wurden fast ein Jahrhundert lang, zwischen 1856 und 1950, Seifen, Waschmittel und Bleichsoda in der Siederei in Bad Tölz hergestellt. Vor wenigen Jahren, 2018, wurde die Eigenmarke revitalisiert, nun stehen Flüssig- und Naturseifen, Körper- und Haarpflegeprodukte – vegan, ohne Farbstoffe, Konservierungsmittel, Parabene, Palmöl und Silikone – wieder in den Regalen der Filialen. Die Verpackung in den Blick genommen, bestätigt Eberls Aussage zum Nachhaltigkeitstrend bei Verpackungen. So werden die Cremes etwa in Kreidetuben gefüllt.

„Gute Laune und eine tolle Atmosphäre“

Um das gesamte Sortiment aufzuführen, dass die Tutzinger Filiale vor dem Umbau anbot und nach dem Umbau noch immer anbietet, braucht es ein wenig Zeit und noch mehr Worte. Um nur eine Auswahl, übrigens für Damen wie Herren, zu nennen: Parfum, Pflege für Körper, Gesicht, Nägel und Haare, dekorative Kosmetik, Sommer-Produkte von Sonnencremes bis After-Sun-Lotions, Raumdüfte, Nahrungsergänzungsmittel und Accessoires wie Haarspangen, Schmuck und Taschen. Ein Sortiment, das die Kundinnen und Kunden nun auch beim Re-Opening erwartet. Und mehr noch: entspannte Musik, ein Buffet sowie „gute Laune und eine tolle Atmosphäre“, so Eberl. Und wer schnell und früh dran ist: Die ersten 200 Kundinnen und Kunden erhalten eine Goodie Bag, in der das Wiedemann-Team seine Beauty-Favoriten hineingepackt hat. Apropos Tüten: Wer in der Tutzinger Filiale fündig wird und seinen Einkauf in eine Tüte packen lässt, spendet automatisch für einen guten Zweck. Denn der Erlös aus dem Tütenverkauf kommt jedes Jahr einer anderen gemeinnützigen Organisation aus der Region zugute.

Im Herzen von Tutzing, an der Hauptstraße 38, findet sich die Filiale der Parfümerie Wiedemann. © Parfümerie Wiedemann

Logo © Parfümerie Wiedemann

