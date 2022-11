Parken in München wird teurer: Stadt verdoppelt ab Montag die Gebühren auf zwei Euro pro Stunde

Von: Sascha Karowski

Die Stadt verdoppelt die Gebühren für das Zeitparken in den Parklizenzgebieten. © Klaus Haag

Das Parken in München wird teurer. Die Stadt erhöht ab Montag, 7. November, die Gebühren in den Lizenzgebieten.

München - Zahltag: Die Stadt verdoppelt die Gebühren für das Zeitparken. Ab heute, Montag, zahlen Autofahrer zwei Euro pro Stunde in den Parklizenzgebieten. Die Tagesgebühr steigt von sechs auf elf Euro. Der Münchner Stadtrat hat im Juni die Erhöhung beschlossen. Nach und nach werden nun die Automaten für die Parkscheine umgestellt.

Parkgebühren in München: Umstellung der Automaten soll bis Ende Dezember abgeschlossen sein

Außerdem finden die neuen Regelungen auch in der App „HandyParken München“ Anwendung. Die Arbeiten sollen bis Ende Dezember abgeschlossen werden. Wegen der technischen Abläufe können die Anpassungen an den Automaten und in der App nicht zeitgleich erfolgen.

Die Rathausmehrheit von Grünen und SPD hatte die Erhöhung seinerzeit als angemessen verteidigt. „Es ist im Endeffekt immer noch so, dass wir öffentlichen Raum für wenig Geld hergeben“, sagte Grünen-Stadträtin Gudrun Lux damals.

Parkgebühren in München: Die CSU kritisiert die Erhöhung, da die Bürger ohnehin zu kämpfen hätten

Zudem hatten Tests der Erhöhung der Parkgebühren eine Lenkungsfunktion bescheinigt. 2018 hatte die Stadt das Parken verteuert, die Belegung der Stellplätze ist daraufhin in Untersendling um 22 Prozent, im Glockenbach sogar um 49 Prozent zurückgegangen. „Das ist ein kleiner Baustein zur Verkehrswende“, sagt Lux.

Die CSU derweil kritisiert die Erhöhung. Fraktionschef Manuel Pretzl: „Die Bürger kämpfen ohnehin schon mit gestiegenen Kosten in vielen Lebensbereichen.“