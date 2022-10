Grüne München - Katrin Habenschaden ist sich sicher: Die Menschen vertrauen auf die Grünen

Parteitag der Grünen in München mit Anspruch auf die Staatskanzlei - Habenschaden: „Ducken uns nicht weg“

Von: Sascha Karowski

Münchens Bürgermeisterin Katrin Habenschaden spricht beim Parteitag der Grünen. © Oliver Bodmer

Die Grünen wollen im kommenden Jahr in die Staatskanzlei einziehen. Beim Parteitag in München formulierte das Spitzenduo Katharina Schulze und Ludwig Hartman einen Regierungsanspruch. Und Bürgermeisterin Katrin Habenschaden stellte klar, warum der gerechtfertigt sein kann.

München - Bei allen großen Erfolgen haben die Münchner Grünen es nicht verlernt, sich auch über die kleinen Fortschritte zu freuen. Den ersten anhaltenden Applaus beim Parteitag am Dienstagabend jedenfalls gab es schon ganz zu Beginn, weil um 18 Uhr bereits die Beschlussfähigkeit hergestellt war. 115 Mitglieder waren dafür nötig, 116 waren anwesend. Da hatte es auch keine nennenswerten Auswirkungen, dass ein Mitglied seine Stimmkarte auf dem Flur der Freiheitshalle verloren hatte.

Grüne München verzeichnen seit vier Jahren Wahlerfolge - klappt es damit auch bei der Landtagswahl 2023

Die Erfolgsgeschichte der Grünen in der jüngeren Vergangenheit sei kurz skizziert: Bei der Landtagswahl 2018 erringt die Ökopartei in München fünf der neun Direktmandate und damit mehr als die CSU. Bei der Kommunalwahl 2020 werden die Grünen stärkste Fraktion im Rathaus und wechseln auf die Regierungsbank. So wie in Berlin. Bei der Bundestagswahl werden die Grünen stärkste Kraft in München, holen sogar ein Direktmandat. Aus Grüner Sicht kann es Die Erfolgsgeschichte soll weitergeschrieben werden: bei der Landtagswahl im kommenden Jahr.



Am Dienstagabend haben die Grünen ihr Personal für die Landtags- und Bezirkstagswahl gereiht, und die beiden Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann formulierten dabei einen deutlichen Regierungsanspruch. „Weil die Menschen in Bayern eine bessere Regierung verdient haben“, sagte Schulze. Das Bedürfnis machte sie unter anderem an der Energiepolitik fest. „Wir haben einen Ministerpräsidenten, dem dazu nur das Zurück zur Atomkraft einfällt. Er soll von dem toten Pferd absteigen. 100 Prozent Erneuerbare Energien gibt es nur mit uns.“ Noch nie sei es so entscheidend gewesen, Grüne Politik zu machen, wie heute, ergänzte Hartmann. Zwölf Monate habe man nun Zeit, das Momentum zu nutzen. „Der Wahlkampf wird nicht leicht, aber die Zukunft Bayerns hat nur eine Farbe. Und die ist grün“, sagte Hartmann.

Grüne München - Katrin Habenschaden ist sich sicher: Die Menschen vertrauen auf die Grünen

Katrin Habenschaden ist beim Regierungsanspruch schon weiter. Seit zweieinhalb Jahren ist die 45-Jährige Bürgermeisterin in München. „Wir übernehmen Verantwortung, dazu gehört es auch, Entscheidungen treffen zu müssen.“ Und diese seien an der Sache orientiert und würden nicht mit Blick auf Mandate und anstehende Wahlabende getroffen.

Die Krise schließlich mache auch vor der bayerischen Landeshauptstadt nicht Halt. „Die Schlangen an den Tafeln werden immer länger.“ Jetzt stünden dort auch Menschen um Nahrungsmittel an, die das vor einem Jahr noch nicht mussten. „Ich habe mit Eltern gesprochen, die Sorge haben, dass das Geld dieses Jahr nicht für Weihnachtsgeschenke für die Kinder reicht.“ Rentner, die nicht wissen, ob sie die Heizkosten zahlen können, Unternehmen, die nicht wissen, ob sie den Winter überstehen. „Für diese Menschen müssen wir da sein, die vertrauen auf uns Grüne.“

Statt immer wieder auf den Bund zu zeigen, wie das in der Staatskanzlei gern getan werde, habe man in München gehandelt. „Gemeinsam mit der SPD haben wir einen Energiekostenfonds eingerichtet, einen Stromkostenzuschuss beschlossen. Zudem wird die Miete bei den städtischen Wohnungsbauern GWG und Gewofag nicht erhöht.“ Und ja, man habe auch einem Streckbetrieb von Isar 2 zugestimmt. „Das ist einmalig und befristet, und trotzdem tut es weh. Aber wir ducken uns nicht weg, wenn es ungemütlich wird.“ Das könne man nicht von jedem in der Politik behaupten. „Markus Söder beschäftigt sich eben lieber mit Layla und Winnetou“, sagte Habenschaden. „Man könnte lachen, wenn es nicht so traurig wäre.“