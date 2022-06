Personalnot in Münchens Gastro-Branche: CSU und FW wollen schnellere Arbeitserlaubnis für Ukraine-Flüchtlinge

Von: Sascha Karowski

Personal in der Gastrobranche ist rar. CSU und Freie Wähler wollen nun schnellere Arbeitserlaubnisse für Flüchtlinge. © Ralph Peters via www.imago-images.de

Bis ukrainische Flüchtlinge in München eine Aufenthalts- und damit erst eine Arbeitserlaubnis erhalten, können bis zu zwei Monate vergehen. CSU und Freie Wähler im Stadtrat wollen das ändern.

München - Kriegsflüchtlinge sollen schneller eine Arbeitserlaubnis erhalten. Das fordert die Münchner Stadtratsfraktion CSU und Freie Wähler. Hintergrund ist die zunehmende Personalnot vor allem in der Hotel- und Gaststättenbranche. Denn auch in München sorgt der Personalmangel in der Gastronomie für Probleme. Zuletzt gab es zunehmend Meldungen über Gaststätten, die sogar schließen müssen.

Ukrainische Flüchtlinge in München: CSU und Freie Wähler wollen schnellere Arbeitserlaubnis

Auf der anderen Seite sind wegen des Kriegs in der Ukraine viele Flüchtlinge nach München gekommen, die hier schnellstmöglich arbeiten möchten. Dies scheitert derzeit aber offenbar häufig an einer fehlenden Arbeitserlaubnis. Um vor allem in der Gastronomie zu arbeiten, brauchen Angehörige aus Drittstaaten eine Arbeitserlaubnis, die üblicherweise mit der Aufenthaltserlaubnis ausgestellt wird.

In München müssen die Antragssteller derzeit bis zu acht Wochen darauf warten. Laut den Münchner Stadträten gehe das in anderen Städten schneller. „Es ist doch paradox: Wir haben viele Menschen, die arbeiten möchten, aber trotzdem zu wenig Arbeitskräfte“, sagt CSU-Chef Manuel Pretzl.

CSU-Chef Manuel Pretzl: „Viele Unternehmen suchen derzeit händeringend Leute“

Es dürfe nicht sein, dass die Bürokratie motivierte Menschen zur Untätigkeit zwingt. Nach furchtbaren Kriegserlebnissen und aufreibender Flucht sollten die Menschen in München möglichst schnell sorgenfrei leben können. „Dazu gehört in erster Linie ein Arbeitsplatz. Viele Unternehmen suchen derzeit händeringend Leute. Wir wollen klären, warum die Arbeitserlaubnis in München so lange dauert und wie wir das ändern können.“