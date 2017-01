Polizei fasst Kassen-Räuber von der Lindwurmstraße

München - Ein Schreibwarenladen an der Lindwurmstraße ist brutal überfallen worden. Die Polizei München schnappte die flüchtenden Täter.

+ Susanne R. (29) wurde im Geschäft angegriffen. © fkn

Im ersten Moment dachte Susanne R. (29), jemand sei in Ohnmacht gefallen, als ihre Tante Hildegard an der Kasse laut um Hilfe schrie. Die Familie R. betreibt in der Lindwurmstraße nahe des Goetheplatzes einen florierenden Schreibwarenladen. Susanne R., die Tochter der Inhaberin, sortierte am Montag um 16.25 Uhr gerade die Postkarten im hinteren Teil. Sie eilte nach vorn. Da stand ein großer Mann mit hagerem Gesicht am Kassentresen. Er brüllte etwas in einer fremden Sprache. Soeben hatte er die Registrierkasse von den Anschlüssen abgerissen und bedrohte Hildegard J. (63), die hinter dem Tresen in Deckung ging. Sie wurde nur am Arm gestreift. Susanne dagegen erlitt eine blutende Wunde an der Stirn, als der Räuber mit der kiloschweren Kasse nach ihr schlug. Dann stürmte er davon.