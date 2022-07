Polizei und BKA erwarten tausende Einbrüche in der Ferienzeit – Ein sicherer Lagerort ist gefragt

Für Einbrecher ist die Urlaubssaison ein gefundenes Fressen. © Trisor

Sommerzeit ist Reisezeit. Mit Vorliebe gehen Deutsche am Urlaubsort auf Nummer sicher. Doch das lange Zeit unbeaufsichtigte Hab und Gut daheim schwebt in Gefahr.

Eine demolierte, offene Tür, ein aufgestemmtes Fenster oder ein gewaltsamer Eintritt durch das Garagentor – Einbrüche gehören zu den schockierendsten Ereignissen, die Bewohnern drohen. Wenn Unbefugte in Wohnung oder Haus eindringen, kommt nicht nur die Privatsphäre abhanden. In der Regel nehmen Einbrecher allerhand Wertvolles mit, selbst am helllichten Tag und zur wärmsten Jahreszeit.

Einbrüche in Deutschland: Schwer wiegt die Statistik

Zwar sinkt laut Polizeilicher Kriminalstatistik 2021[1] die Zahl der Einbrüche in Deutschland, doch spielen die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung hinein. Obwohl ein Großteil der Bevölkerung dauerhaft zu Hause blieb, liegt die schiere Masse an verübten Delikten in diesem Bereich weiterhin hoch: 54.236 Fälle von Wohnungseinbruchdiebstahl erfasste die Polizei im letzten Jahr bundesweit. Unter Tageswohnungseinbruchdiebstahl, also unbefugtes Eindringen plus Entwendung mit Tatzeit zwischen 06:00 und 21:00 Uhr, verzeichneten die Behörden 20.029 Straftaten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit weiterer Diebereien in den eigenen vier Wänden: Diebstahl insgesamt in und aus Wohnungen trat in 90.091 Fällen, in und aus Boden-, Kellerräumen und Waschküchen in 100.490 sowie an und aus Kraftfahrzeugen in 208.977 Fällen auf.

Wertgegenstände sicher aufbewahren – mit Trisor

Sommer, Sonne, Strand und Einbruch

Die Einbruchszahlen erreichen trotz Corona-bedingtem zweijährigen Zuhause-Bleiben und Homeoffice-Pflicht enorme Ausmaße. Jetzt, da viele Quarantäne-Geplagte die Ferien nutzen und in die Ferne ziehen wollen, bieten sich neue, günstige Chancen für Langfinger. Im Sommer greifen diebische Hände hauptsächlich über Tag nach Gold, Geld und Co. Die längere Abwesenheit der Eigentümer, zumeist während der Schulferien, erspähen Verbrecher schnell mit nur einem Blick auf dauerhaft heruntergelassene Rollläden, überfüllte Briefkästen oder einem offenkundigen Urlaubs-Post in den sozialen Medien. Ein unbewegtes Fahrzeug vor der Tür weist nicht nur auf eine verwaiste Wohnung hin, sondern stellt selbst ein Objekt der Begierde dar – praktischerweise zumeist mit Fahrzeugschein im Handschuhfach.

Trisor: Versteckt oder verwahrt

Vermeintlich gute Verstecke wie den Kleiderschrank, den Spülkasten, die lose Diele oder das Einwegglas tragen Influencer zuhauf an die Öffentlichkeit, bis die geheimen Plätze jeder kennt. Professionelle Einbrecher kennen diese Tricks schon lange und wissen genau, wo die Beute schlummert. Auch einen Safe knacken Berufsverbrecher mit Ausdauer und Fachkenntnis. „Menschen kommen überall ran, sie benötigen nur genügend Zeit. Und leere Häuser zur Ferienzeit bieten Dieben häufig mehr Zeit als nötig“, stellt Marco Wild, Geschäftsführer der Trisor GmbH, fest. Deshalb raten Sicherheitsbehörden und Experten eindringlich vor der Aufbewahrung von Wertvollem im Eigenheim ab.

Eine sichere Lageroption stellt ein Wertschließfach dar. Darin liegt das kostbare Gut hinter dicken Wänden ständig bewacht. Da immer mehr Bankfilialen schließen und ihre Wertschließfächer verschwinden, bietet der unabhängige Wertschließfachspezialist Trisor seinen Service zur Werteverwahrung an. In der Brienner Straße 12 in München erhalten Interessierte die Möglichkeit, selbst für einen kurzen Zeitraum die Sicherheit eines Hochsicherheitstresors in Anspruch zu nehmen: Alle Wertschließfächer in drei Größen sind monatlich kündbar und schützen so Wichtiges vor Urlaubsdieben zu Hause. Auch bei kurzfristigen Reiseplänen gelangen Mieter und Mieterinnen ohne Terminabsprache an ihre Dokumente: 24/7-Zugriff dank 3-Faktor-Authentifizierung, Robotik und ständigem Wachpersonal machen es möglich. Mehr Infos erhalten Interessierte vor Ort oder unter trisor.de.

[1]https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2021/PKSTabellen/BundFalltabellen/bundfalltabellen.html?nn=194208