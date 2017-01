Polizisten retten Pasinger (62) das Leben

In der DB-Kantine am Hauptbahnhof

München - Leblos war ein 62-Jähriger am Dienstag in der DB-Kantine am Hauptbahnhof zusammengesackt. Zum Glück wussten ein Gast und zwei Polizeibeamte sofort was zu tun ist.

Es war am Dienstag gegen 12.30 Uhr als das Gesicht des 62-jährigen Pasingers violett anlief. Der Mann saß an einem Tisch in der „Cantina Estación Mediterrano“, der Kantine der Deutschen Bahn, am Münchner Hauptbahnhof. Dann sackte der Senior laut Polizei plötzlich zusammen und bewegte sich nicht mehr.

Ein Gast bemerkte das Geschehen und eilte sofort zu dem leblos wirkenden Mann. Wie die Beamten mitteilen, versuchte er, ihn mit „Hallo, Hallo“ anzusprechen. Der 62-Jährige reagierte nicht. Da kam auch Polizeihauptkommissarin Judith Glück aus Untermenzing mit einem Kollegen zu Hilfe. Sie hatten ganz in der Nähe gesessen.

Rettung dank Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzmassage

Mittlerweile konnten sie der Polizei zufolge bei dem Senior keine Vitalfunktionen mehr wahrnehmen. Geistesgegenwärtig begann die 38-Jährige Judith Glück ohne zu zögern mit der Mund-zu-Mund-Beatmung. Die Herzmassage übernahm ihr Kollege Erasmus Großmann (53), Polizeioberkommissar aus Aichach. Bis die Rettungssanitäter eintrafen, wurden beide von einem unbekannten Mann unterstützt.

Schließlich wurde der Senior in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Wie die Beamten mitteilen, ging es dem 62-Jährigen nach Auskunft der Ärzte am Mittwoch schon deutlich besser. Laut den Rettungssanitätern hätte der Senior ohne die schnelle und korrekte Hilfe der Retter wohl nicht überlebt.

Gerät macht Beatmung leichter und sicherer

Von ihrem Kollegen Großmann hat Judith Glück später eine Beatmungshilfe bekommen. Das kleine Gerät, das etwa 3 x 3 Zentimeter groß ist, verhindert direkten Hautkontakt bei einer Atemspende. Damit sinkt die Hemmschwelle, jemanden zu beatmen. Denn dank des Geräts werden Helfer und Patient vor Infektionen geschützt. Judith Glück trägt die Beamtungshilfe nun - wie viele ihrer Kollegen auch - stets bei sich.

