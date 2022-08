Programm der European Championships heute: Bands und Wettkämpfe

Von: Klaus-Maria Mehr

Am Königsplatz ist heute wieder Klettern und Bouldern angesagt. © European Championships

Wettkämpfe, Konzerte und andere Events an verschiedenen Orten in München – damit Sie bei den European Championships den Überblick behalten, hier das Programm von Samstag.

München – Heute startet der Tag drei bei den European Championships 2022 in München. Und Programm für Samstag (13. August) – sowohl im kulturellen als auch im sportlichen Bereich – ist wieder übervoll und wenig übersichtlich. Damit Sie Ihren Tag heute so reich und entspannt wie möglich planen können, hier ein kleiner Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen, geordnet nach Location. Wir fangen mit dem Rahmenprogramm an, danach finden Sie eine Liste der Wettkämpfe.

Die meisten Events und Konzerte finden freilich im Olympiapark selbst statt. Deshalb fangen wir damit an, weiter unten finden Sie die Veranstaltungen im restlichen Stadtgebiet.

Programm der European Championships am Samstag (13. August) im Olympiapark

Einige ausgewählte Mitmachevents im Olympiapark am Samstagvormittag:

8 bis 8.30 Uhr, Workout auf dem Dach der BMW-Welt : Hier gibt‘s ein 30-minütiges Ganzkörper-Faszientraining, um Verspannungen zu lösen und die Regeneration zu fördern.

: Hier gibt‘s ein 30-minütiges Ganzkörper-Faszientraining, um Verspannungen zu lösen und die Regeneration zu fördern. 11 bis 12 Uhr, Technology Roof, Vortrag: Forscher Christian Zacherl erklärt, wie sich bittere Pflanzen in leckere Milch- oder Fleischalternativen verwandeln lassen.

Forscher Christian Zacherl erklärt, wie sich bittere Pflanzen in leckere Milch- oder Fleischalternativen verwandeln lassen. 12 bis 12.30 Uhr, Creative Roof, Workout : Faszienyoga! Sanfte Yoga-Flows werden mit Selbstmassage kombiniert.

: Faszienyoga! Sanfte Yoga-Flows werden mit Selbstmassage kombiniert. 12 bis 13.30 Uhr, Art Roof, Fotografie-Workshop von Munich Street Collective.

Musik-Programm auf dem Central Roof im Olympiapark am Samstag (13. August)

12.45 bis 13.15 Uhrf: Bayrisch zünftig bunt - Donaugau / Gauplattlergruppe

15.15 bis 16 Uhr: Quirinello - Sad-Boy-Dream-Pop, Indie Band aus München

18 bis 19 Uhr: The Roofs Gymnastics Show (Future Class of 22 & BTV) - Die Turn-Show, die Du nicht verpassen willst! Freue Dich auf spektakuläre Auftritte aus den Bereichen Tanz, Rope Skipping, (Luft-)Akrobatik und mehr. Präsentiert wird die Show von der Future Class of 22 und dem Bayerischen Turnverband.

- Die Turn-Show, die Du nicht verpassen willst! Freue Dich auf spektakuläre Auftritte aus den Bereichen Tanz, Rope Skipping, (Luft-)Akrobatik und mehr. Präsentiert wird die Show von der Future Class of 22 und dem Bayerischen Turnverband. 20 bi 21 Uhr: Paula Hartmann - Von Oldschool Hip-Hop Samples bis hin zu modernen Trap-Elementen, die von eingängigen Popmelodien mit Auto-Tune Charakteristik zusammengehalten werden. „Wir sind jung was soll uns schon passieren?“, mit Textzeilen wie diesen singt Paula in schnörkelloser und intelligent-zeitgemäßer Sprache über das Erwachsenwerden in einer deutschen Großstadt oder in der Welt als solches.

Programm der European Championships am Samstag (13. August): Die Wettkämpfe

9 bis 14 Uhr – Olympia-Regattaanlage München (Oberschleißheim): Vom Einer bis zum Achter treten die Athleten hier im Laufe des Tages an. Es gibt viele Medaillen zu holen. Die Anreise vom Stadtzentrum ist allerdings nicht zu unterschätzen. Es gibt Shuttlebusse.

Klettermeisterschaften am Königsplatz – Programm und Zeitplan am Samstag

9 bis 12 Uhr: Lead Frauen Halbfinale

12 bis 15 Uhr: Bouldern Männer Halbfinale

16 bis 19 Uhr: Lead Frauen Finale

17.30 bis 20.30 Uhr: Bouldern Männer Finale

Tischtennis in der Rudi-Sedlmayer-Halle: Tischtennis wird hier ab 10 Uhr bis tief in die Nacht gespielt. Enschieden werden hier die Gewinner der Vorrunden 64 und 32, Doppel, Mixed, Frauen und Männer.

Ab 10 Uhr – Bahnradfahren in der Messe München: Fans dieses Sports dürfen alle Facetten über den Tag verteilt genießen vom Zeifahren bis zur Verfolgung. Finale ist ab etwa 19.30 Uhr zu erwarten.

