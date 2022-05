Schachspiele und Tischtennisplatten: Stadtrat beschließt zwei neue Parks für München - „Attraktives Angebot“

Von: Sascha Karowski

Die Möglichkeit zum Schachspielen soll es in den neuen Parks auch geben. © Moritz Frankenberg

Schachspiele, Tischtennisplatten, Sitzgelegenheiten - Berg am Laim erhält zwei neue Parks. Das hat der Bauausschuss beschlossen.

München - Berg am Laim erhält zwei neue Parks. Das hat der Bauausschuss entschieden. So sollen in der über 40 000 Quadratmeter großen Grünfläche Campus Ost, östlich des Innsbrucker Rings und westlich der Echardinger Straße, Jugendspielflächen, Kinderspielplätze, ein Kletterpfad und ein Generationentreffpunkt entstehen.

Neue Parks in München: Für 6,4 Millionen Euro wird Fläche am Campus Ost aufgewertet

Auch Tischtennisplatten, eine Boule-Fläche und Schachspielfelder wird es geben, dazu eine asphaltierte Fläche für Inline-Skaten oder BMX-Radfahren, Sitzgelegenheiten und überdachte Treffpunkte. Kostenpunkt: 6,4 Millionen Euro. „Mit diesem Aufwertungsprogramm erhält die gesamte Umgebung ein neues attraktives Freizeitangebot“, sagt Grünen-Stadtrat Christian Smolka. Es sei an alle Altersklassen gedacht worden. „Auch ökologisch sind die Pläne ein Gewinn, denn einige Rasenflächen werden in Blühwiesen umgewandelt. Im Ganzen ist das ein Plus an Lebensqualität für den ganzen Münchner Südosten.“

Zudem wird in Baumkirchen Mitte eine 14 600 Quadratmeter große Fläche westlich der Baumkirchner Straße und südlich der Wohnbebauung entlang der Bahnlinie München-Rosenheim ab Herbst 2022 neu gestaltet. Es entstehen ein breiter Fuß- und Radweg mit zum Teil überdachten Sitzgelegenheiten, Grünflächen, inklusive und altersgemäße Spielangebote, ein barrierefrei zu erreichender Sand-Matschbereich mit Wasserpumpe sowie ein Schaukelband.



Menschen vor Ort wünschten sich lebendige Treffpunkte, mehr Grün und Aufenthaltsqualität

Die Menschen vor Ort wünschten sich lebendige Treffpunkte, mehr Grün, Aufenthaltsflächen und Orte zum Spielen, Toben und einfach die Seele baumeln lassen, sagt SPD-Stadtrat Andreas Schuster. „Diesen nachvollziehbaren Anforderungen an ihr Stadtviertel können wir den Menschen gleich mit zwei Projekten erfüllen.“