Sendlinger Tor: Brand in Klinikgebäude - viele Feuerwehrleute im Einsatz

Im Moment ist die Münchner Feuerwehr bei einem Einsatz am Sendlinger Tor beschäftigt. Ein Zimmer in einem Klinikgebäude geriet in Brand.

München - Im Moment ist die Feuerwehr München in der Isarvorstadt im Einsatz. Ein Zimmer in einem Klinikgebäude in der Ziemssenstraße geriet in Brand.

Feuerwehreinsatz in München: Brand bereits gelöscht

Laut einem Sprecher der Münchner Feuerwehr konnten die Einsatzkräfte den Brand bereits löschen. Zahlreiche Einsatzkräfte sind im Einsatz. Verletzte gab es bei dem Brand nicht, sagte der Sprecher auf Nachfrage von Merkur.de.

Am Sendlinger Tor kommt es zu Staus.

