Bluttat am Stachus: Männer gehen aufeinander los - dann zückt einer ein Messer

Am Stachus in München ist ein Streit zwischen zwei jungen Männern eskaliert. Einer der beiden zog schließlich ein Messer und stach auf den jüngeren ein. Dann floh er.

München - Bereits am Mittwoch, den 11.09.2019, kam es gegen 21.10 Uhr am Karlsplatz (Stachus) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Afghanen (25 und 21).

München: Bluttat am Stachus - Mann sticht im Streit auf anderen ein

Im Rahmen der Auseinandersetzung stach der 25-Jährige mehrmals mit einem Messer auf seinen Widersacher ein. Die beiden Kontrahenten konnten schließlich von weiteren anwesenden Personen getrennt werden. Der Beschuldigte flüchtete nach der Tat von der Örtlichkeit.

Der Geschädigte erlitt mehrere Schnittverletzungen am Oberkörper und wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Münchner Klinikum eingeliefert. Alle erlittenen Verletzungen waren nicht konkret lebensgefährlich, sodass der Geschädigte nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte.

Nach Messerattacke am Stachus: Flüchtiger Täter nach Fahndung geschnappt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Ermittlungsrichter am nächsten Tag Haftbefehl wegen versuchten Totschlages und gefährlicher Körperverletzung gegen den flüchtigen Beschuldigten. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der gesuchte 25-Jährige am Freitagnachmittag in München festgenommen und in die Haftanstalt überführt werden. Die genauen Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

