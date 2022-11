Steigende Heizkosten: Stadt greift armen Münchnern unter die Arme - Wer Hilfen bekommt, wie sie gezahlt werden

Von: Sascha Karowski

Steigende Heizkosten © IMAGO/Revierfoto

Um die steigenden Energiekosten für Menschen mit niedrigem Einkommen abzufedern, hat der Stadtrat im Sozialausschuss der Einrichtung eines Wärmefonds zugestimmt.

München - Die Stadt wird im kommenden Jahr Menschen unter die Arme greifen, die sich die Heizkosten nicht mehr leisten können. Der Stadtrat hat am Donnerstag zugestimmt, einen Wärmefonds einzurichten. Die Stadtwerke München (SWM) hinterlegen das Projekt mit 20 Millionen Euro.

Steigende Heizkosten: Wärmefonds wird in Kooperation mit den Trägern der Freien Wohlfahrt ausgezahlt

Die Auszahlung soll in Kooperation der Stadt mit den Trägern der Freien Wohlfahrt erfolgen. Antragsberechtigt sind alle Personen, deren monatliches Nettoeinkommen unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle liegt und die keine Sozial- beziehungsweise Asylbewerberleistungen beziehen. Die Armutsschwelle für einen Ein-Personenhaushalt liegt aktuell bei 1540 Euro, für einen Zwei-Personenhaushalt bei 2310 Euro und für eine Familie mit einem Kind unter 14 Jahren bei 2770 Euro netto. Bürger können die Anträge ab Januar 2023 an verschiedenen Anlaufstellen der Freien Wohlfahrtspflege und in den städtischen Sozialbürgerhäusern stellen.

„Damit die Auszahlungen unbürokratisch und schnell stattfinden können, stellt die Stadt als weitere freiwillige Leistung Zuschüsse an die beteiligten Träger der Freien Wohlfahrt bereit und stockt zusätzliches Personal in den Sozialbürgerhäusern auf“, sagt Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD). „Damit wollen wir vor allem denjenigen unter die Arme greifen, die unter der Energiekrise besonders leiden und keine finanziellen Spielräume haben, um im Winter erhöhte Heizkosten zu stemmen.“

Steigende Heizkosten: Wärmefonds ist auf zwei Jahre ausgelegt und soll arme Münchner unterstützen

Der Wärmefonds ist auf zwei Jahre ausgelegt und soll eine sozial ausgewogene Unterstützung einkommensschwacher Münchner Haushalte bei der Bewältigung der gestiegenen Kosten für Wärmeenergie (Heizung und Warmwasser) ermöglichen. Auf einer in Kürze freigeschalteten Webseite werden die notwendigen Informationen zukünftig mehrsprachig zur Verfügung gestellt.