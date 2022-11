Streich-Liste der MVG: Stadtrat will Kürzungen verhindern - „Versuchen, die Gelder bereitzustellen“

Streich-Liste der MVG: Diese Express-Busse sollen in München wegfallen - Stadtrat will das noch verhindern

Von: Sascha Karowski

So stellte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) 2013 die neue Expressbuslinie X30 vor. © Schlaf

Auch nach Beratungsrunden hält die Münchner Verkehrsgesellschaft an den Kürzungen bei U-Bahn, Bus und Tram fest. So sollen beispielsweise drei Expressbus-Linien gestrichen werden, die U7 in den Ferien ebenfalls nicht mehr fahren. Der Stadtrat ist entsetzt und will am 30. November gegensteuern.

München - Mit Bussen gegen volle U-Bahnen – so war die Überschrift im Jahr 2013. Zum Fahrplanwechsel hatte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) erstmals den Expressbus X30 auf die Straße gebracht. Ein Schnellbus, der damals werktags bis 21 Uhr alle fünf bis sieben Minuten auf direktem Weg vom Max-Weber-Platz über Ostbahnhof zum Harras und Partnachplatz fahren und nicht mehr an jeder Haltestelle halten sollte. Zwischenzeitlich sind weitere Expressbusse hinzu gekommen, der X98 vom Hauptbahnhof zum Tierpark beispielsweise. Oder der X35, der Moosach, Milbertshofen und Schwabing verbindet. Allesamt sollen gestrichen werden. Ersatzlos. Das geht aus dem Leistungsprogramm der MVG hervor, das am 30. November im Stadtrat behandelt wird. Das Papier sieht aber nicht nur Kürzungen bei Bussen vor, die U7 soll beispielsweise in den Ferien nicht mehr fahren. Bei der Tram soll der 10-Minuten-Takt auf allen Linien nach 20 Uhr entfallen und an Sonntagen erst ab 11 Uhr beginnen. Die MVG erhofft sich eine Ersparnis von rund 20 Millionen Euro.

Streich-Liste der MVG: MVG-Chef Ingo Wortmann macht gestiegene Kosten für Kürzungen verantwortlich

Normalerweise erweitern die Verkehrsbetriebe alljährlich zum Fahrplanwechsel ihr Angebot. Doch nicht in diesem Jahr – Corona, Krieg, Energiekrise. „Unsere Kosten sind wie in vielen anderen Branchen extrem gestiegen“, sagt MVG-Chef Ingo Wortmann. Zwar hatte die MVG als Teil des Münchner Verkehrsverbundes (MVV) jüngst angekündigt, zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember die Ticketpreise um durchschnittlich 6,9 Prozent anzuheben. Aber das reiche bei Weitem nicht. Und unklar ist, wie sich das angekündigte 49-Euro-Ticket auf die Kosten auswirken wird. Dem Vernehmen nach wird die Umsetzung rund 4,7 Milliarden Euro verschlingen, der Bund hat allerdings bislang lediglich Mittel über drei Milliarden Euro bewilligt.



Die Tarifanpassung jetzt zum Fahrplanwechsel um 6,9 Prozent jedenfalls könne die Kosten nicht vollständig gegenfinanzieren, sagt Wortmann. „Hätten wir unsere Kostensteigerung an die Kunden weitergeben wollen, dann hätten wir die Preise um 21 Prozent erhöhen müssen. Das ist aber unrealistisch.“



Streich-Liste der MVG: Stadtrat will Kürzungen verhindern - „Versuchen, die Gelder bereitzustellen“

Unter diesen Rahmenbedingungen bleibe den Verkehrsbetrieben derzeit nichts anderes übrig, als Vorschläge zu machen, wo notwendige Abstriche am Angebot umsetzbar sein könnten. „Dabei beziehen wir uns auf eher gering ausgelastete Leistungen. In den meisten Fällen halten wir dennoch die Vorgaben des Nahverkehrsplans der Stadt ein.“



Vorschläge – Wortmann sagt es, entscheiden muss der Stadtrat am 30. November. Und das Gremium ist mehrheitlich entsetzt über die Kürzungsliste. „Das werden wir so nicht mittragen“, sagt Grünen-Stadtrat Paul Bickelbacher. Dass die MVG sparen müsse, um wirtschaftlich zu sein, sei richtig. Und die Auslastung sei derzeit immer noch nicht so, wie vor dem Ausbruch der Pandemie. „Aber wir werden auf jeden Fall versuchen, die Gelder bereitzustellen, um zumindest den Status Quo zu halten“, sagt Bickelbacher. „Gerade die Expressbusse sind schließlich sehr attraktiv.“



Auch SPD und Volt stünden für ein gutes Angebot beim ÖPNV. „Und das werden wir auch 2023 erhalten. Das trifft auch auf die Expressbuslinien zu“, sagt SPD-Stadtrat Nikolaus Gradl. CSU-Chef Manuel Pretzl: „Es darf keine Angebotskürzungen im ÖPNV geben. Wichtige Buslinien wie den X30 zu streichen, ist vollkommen inakzeptabel. Wir werden dem auf keinen Fall zustimmen.“