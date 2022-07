Tal in München: Fußgängerzone soll schon 2023 eingerichtet werden - „Schaffen lebendige Flaniermeile“

Von: Sascha Karowski

Das Tal in München soll nun schneller zur Fußgängerzone werden. © Andreas Gregor

Das Tal in München soll bereits 2023 zur Fußgängerzone werden. Das hat der Stadtrat beschlossen. Damit lösen die Politiker das Projekt los von der Fertigstellung der zweiten Stammstrecke. Es gibt aber auch Kritik.

München - Es wäre die wohl größte Erweiterung der Münchner Fußgängerzone seit deren Eröffnung 1972. Das Tal soll nun auch weitgehend autofrei werden und das bereits im kommenden Jahr. Der Mobilitätsausschuss hat am Mittwoch einer beschleunigten Planung zugestimmt. Grünen-Stadtrat Florian Roth sprach von einem historischen Tag, auch wenn es pathetisch klinge.

Fußgängerzone im Tal München: „Wollen die Erweiterung so schnell wie möglich umsetzen“

Zunächst wollte die Stadt mit der Fußgängerzone auf die Fertigstellung der zweiten Stammstrecke warten, da die Lastwagen von der Baustelle am Marienhof das Tal als Zufahrt nutzen. Weil es bei der Stammstrecke aber offenbar zu Verzögerungen kommt, löste sich der Stadtrat von der ursprünglichen Planung. „Wir wollen die Erweiterung so schnell wie möglich umsetzen“, sagte Roth. „Es gibt aber verschiedene Interessen, die gewahrt werden sollen.“ Grüne und SPD hatten sich zuvor auf einen Kompromiss verständigt, der unter anderem Zufahrtsmöglichkeiten für Anlieger und in den Nebenstraßen Ausgleichsstellplätze vorsieht. „In der Marienstraße und Lueg ins Land werden 29 Stellplätze nur für Anwohner geschaffen“, sagte SPD-Stadtrat Nikolaus Gradl. „Wir verbannen nicht einfach nur Autos um der Ideologie Willen, sondern schaffen eine lebendige Flaniermeile mit schattenspendenden Bäumen und Orten ohne Konsumzwang.“ Ebenso ist ein Shuttleservice mit kleinen Elektro-Fahrzeugen geplant, die auch in der restlichen Fußgängerzone verkehren sollen. Das Mobilitätsreferat ist nun beauftragt, die Zufahrten für die Baustelle am Marienhof zu verlegen.

Fußgängerzone im Tal München: CSU kritisiert rasches Vorgehen - Eile sei nicht notwendig

Dass dies gelingt, daran gab es Zweifel. CSU-Chef Manuel Pretzl wies darauf hin, dass die Verträge mit der Deutschen Bahn auch mit der Maßgabe geschlossen wurden, wo Zu- und Abfahrten für die Baustelle zu erfolgen haben. „Das kann ich nicht mit einem Federstrich ändern.“ Pretzl vermutet, dass erneut Anwohner befragt werden müssten. Sollten Zu- und Abfahrt beispielsweise über die Maximilianstraße geregelt werden, könnten Klagen drohen. Das könnte das Projekt weiter verzögern. Überhaupt verstand Pretzl die Eile nicht. „Meines Wissens nach bezieht sich die Verzögerung der Stammstrecke auf das Gesamtprojekt. Am Marienhof wird ja schon gebaut, das bleibt weitgehend im Zeitplan, da reden wir allenfalls von ein paar Monaten.“

Linken-Stadträtin Brigitte Wolf begrüßte zwar die raschere Umsetzung, bemängelte aber den zusätzlichen Druck auf die Stadtverwaltung. „Die schönen Worte gehen mit auf den Keks.“ Das Referat erhalte keine nennenswerten zusätzlichen Stellen, solle aber ein großes Arbeitspaket schultern. „Wenn das ernst genommen werden soll, müssen auch die Ressourcen geschaffen werden. Ansonsten werden andere Projekte darunter leiden.“