Theresienwiese: Die ersten Zelte stehen schon - Der Anlass überrascht aber!

Von: Nadja Hoffmann

Derzeit im Aufbau: die Sportanlagen der Bogenschützen auf der Theresienwiese. © Oliver Bodmer

Wer in diesen Tagen auf der Theresienwiese unterwegs ist, mag sich wundern. Denn dort ist der Aufbau von Zelten voll in Gange. Die erinnern aber nicht an das, was für das Oktoberfest zu erwarten ist.

In knapp drei Monaten ist es wieder soweit: Am 17. September findet nach der zweijährigen Corona-Pause der Anstich des Oktoberfestes statt. Endlich! Das heißt: So langsam dürften die Zeltaufbauten auf der Theresienwiese beginnen…

Und tatsächlich: Vor den Augen der Bavaria tut sich in diesen Tagen etwas, es werden sogar Zelte aufgestellt. Nur nicht solche, die man für die Wiesn erwartet. Ist das größte Volksfest der Welt etwa in Gefahr, weil die Flächen blockiert sind?

Im Juni tragen die Bogenschützen ihre europäischen Meister aus

Mitnichten, beruhigt das zuständige Wiesn-, sprich Wirtschaftsreferat. Bei den Aufbauten handelt es sich um Sportanlagen für die erste von vielen Europameisterschaften, die in diesem Sommer in München stattfinden. Den Anfang machen vom 6. bis 12. Juni die Bogenschützen, die ihre europäischen Champions suchen. Auf der Fläche vor der Bavaria werden am 11. und 12. Juni die finalen Wettbewerbe ausgetragen.

European Championships folgen im August

Angesichts des Zeitplans gibt das Wirtschaftsreferat Entwarnung: „Die Tribünen werden am 14. Juni wieder abgebaut sein.“ Gerade rechtzeitig: Denn der Startschuss für den Zeltaufbau fürs Oktoberfest ist am 20. Juni. Bis es wieder heißt „O’zapft is“ dreht sich in München aber weiter alles um den Sport: Vom 11. bis 21. August finden die European Championships statt. Zu ihnen gehören neun olympische sowie zwei paralympische Sportarten, darunter Einzel-, Team- und Ballsportarten. Mit dabei sind folgende Sportarten: Leichtathletik, Turnen, Rudern, Rad, Triathlon, Klettern, Kanu-Rennsport, Tischtennis und Beachvolleyball