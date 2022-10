Vorkaufsrecht München: Stadt hat bei 49 Objekten das Nachsehen - Nun will sie Mietshaus in Haidhausen kaufen

Von: Sascha Karowski

Das Haus in Haidhausen steht nahezu leer, lediglich drei Wohnungen sind noch vermietet. © Schlaf

Weil ein Gericht die Regeln ausgedünnt hatte, hat München bereits in 49 Fällen das Vorkaufsrecht nicht ausüben dürfen. Bei einem Haus in Haidhausen könnte die Regel aber wieder greifen.

München - In Haidhausen steht ein Mietshaus zum Verkauf - und die Stadt könnte zuschlagen, ausnahmsweise per Vorkaufsrecht. Diese Regelung hatte zwar das Bundesverwaltungsgericht ausgedünnt, jedoch käme es an der Breisacher Straße 27 wohl wieder zur Anwendung. Der Stadtrat befasst sich am Mittwoch, 26. Oktober, in nicht-öffentlicher Sitzung mit dem Thema.

Günstige Mieten in München: Wegen Gerichtsurteil musste Stadt auf 49 Vorkaufsrechte verzichten

Konkret geht es um ein Haus mit elf Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten. Allerdings sind nur drei Wohnungen vermietet, die übrigen befänden sich laut Kommunalreferat in einem schlechten baulichen Zustand. Vor einer Vermietung müsste daher eine Reihe erforderlicher Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden.

Genau dies kommt der Stadt aber zupass. Bis vor einem Jahr hatte München noch ein Vorkaufsrecht in allen Erhaltungssatzungsgebieten und machte regelmäßig Gebrauch davon. 2021 erwarb München beispielsweise elf Objekte. Doch das Bundesverwaltungsgericht entschied im November vorigen Jahres, dass die Kommune ihr Vorkaufsrecht nur noch ausüben darf, wenn die Immobilie leer steht oder sanierungsbedürftig ist. Laut Verwaltung musste die Stadt daher von Dezember bis heute in 49 Fällen auf die Ausübung des Vorkaufsrechtes verzichten.

Günstige Mieten in München: Gebäude soll für zehn Millionen Euro in den Besitz der GWG wechseln

In der Breisacher Straße ist das nun offenbar anders. Daher schlägt die Verwaltung vor, das Objekt zu erwerben. Das Kommunalreferat kalkuliert mit einem Kaufpreis von rund zehn Millionen Euro und weiteren Investitionskosten von 3,5 Millionen Euro. Das Gebäude würde in den Besitz der GWG übergehen.