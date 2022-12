Vorstands-Posten in München: Klinik-Chef Axel Fischer geht, SPD-Chef Christian Müller will einen neuen Job

Von: Sascha Karowski

SPD-Fraktionschef Christian Müller (li.) möchte einen Chefposten bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Klinikchef Axel Fischer derweil gibt seinen Posten ab. © Schlaf

Klinik-Chef Axel Fischer wird seinen Vertrag nicht verlängern. SPD-Fraktionschef Christian Müller möchte derweil einen neuen Job.

München - In München stehen Änderungen auf den Chefposten an. Klinikgeschäftsführer Axel Fischer wird ab 2024 seinen Sessel räumen, und SPD-Fraktionschef Christian Müller will nach der Fusion von GWG und Gewofag einen der Chefposen bei der neuen städtischen Wohnungsbaugesellschaft.

Vorstands-Posten in München: Axel Fischer hört auf - „Die Klinik ist mein Herzensprojekt“

Fischer hat am Freitag den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er spätestens im März 2024 den Vorsitz der Geschäftsführung abgeben wird. Unter seinem Vorsitz war die München Klinik im Jahr 2014 mit einem modernen Medizinkonzept in die Neuausrichtung gestartet. In den folgenden Jahren hatte der Klinikverbund sein wirtschaftliches Ergebnis erstmals stabilisiert und die Planungen für vier Neubauprojekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von einer Milliarde Euro auf den Weg gebracht. „Die Neuausrichtung voranzutreiben war meine zentrale Aufgabe“, sagt Fischer. „Die München Klinik ist mein Herzensprojekt.“



Fischers Vertrag läuft 2024 aus, er werde ihn nicht verlängern. „In den letzten neun Jahren war ich beruflich eingespannt, habe Termine mit meiner Familie verpasst, die ich eigentlich gerne wahrnehmen wollte. Jetzt möchte ich dafür wieder mehr Zeit finden.“ Der Aufsichtsrat wurde jetzt gebeten, die Suche nach einer Nachfolge zu initiieren. Eine mögliche Übergabe ist für Sommer 2023 geplant.



Vorstands-Posten in München: OB Dieter Reiter bedauert die Entscheidung von Axel Fischer

„Persönlich bedauere ich die Entscheidung sehr“, sagt OB Dieter Reiter, der Vorsitzender des Aufsichtsrates ist. Er habe mit Fischer stets vertrauensvoll und konstruktiv zusammengearbeitet. „Die Transformation der München Klinik ist eines der größten Zukunftsprojekte im deutschen Gesundheitswesen. Dr. Fischer hat daran einen enormen Anteil.“



Fusioniert werden sollen derweil die beiden städtischen Wohnungsbauer GWG und Gewofag. Und auch diese städtische Gesellschaft wird dann neue Geschäftsführer brauchen. Im Rathaus heißt es, SPD-Fraktionschef Christian Müller könnte diese Aufgabe übernehmen. SPD-Chefin Anne Hübner sagte unserer Zeitung, ihr Kollege wolle sich im Rahmen einer Ausschreibung auf das Geschäftsfeld Wohnungsbewirtschaftung und soziale Dienstleistungen bewerben. „Das unterstützen wir ausdrücklich, da er als langjähriger Planungssprecher nicht nur über die notwendigen Kenntnisse des Wohnungsbaus in München verfügt, sondern auch seit Jahren eine große Dienstleistungseinheit eines Wohlfahrtsverbandes leitet und die entsprechende Führungserfahrung hat.“

Vorstands-Posten in München: Auch die Grünen wollen einen Chefsessel besetzen - wohl bei den SWM

Bekommt die SPD aber einen Geschäftsführerposten, wollen die Grünen auch einen, so heißt es im Rathaus weiter. Denkbar ist, dass die Grünen einen Geschäftsführerposten bei den Stadtwerken im Auge haben. Wie berichtet, wollen Teile des Aufsichtsrates den Vertrag mit Personalchef Werner Albrecht nicht verlängern. Auch denkbar ist, dass bei den SWM ein neuer Chefposten geschaffen wird, nachdem eine Stelle mit dem Ausscheiden von Erna-Maria Trixl, Geschäftsführerin Vertrieb, nicht nachbesetzt wurde. Weiter denkbar ist, dass dieser Posten um beispielsweise Themen wie den Ausbau der Solaranlagen erweitert wird.