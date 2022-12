Wegen Sanierung des Olympiastadions in München: Die Allianz Arena soll zur Konzert-Bühne werden

Von: Sascha Karowski

Teilen

In der Allianz Arena sollen bald auch Konzerte stattfinden. © FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Die Allianz Arena wird zur Konzertbühne. Nach Informationen unserer Redaktion sollen in Fröttmaning bald auch Konzerte stattfinden - weil das Olympiastadion saniert wird.

München - Wird es in der Allianz Arena nun doch Konzerte geben? Nach Informationen unserer Redaktion wird genau das der Fall sein. Denn die Olympiapark München GmbH (OMG) sucht händeringend nach einem Ausweichstandort für die Zeit der Sanierung des Olympiastadions.

Allianz Arena in München wird zur Konzert-Bühne: Aufsichtsrat soll am Freitag über Thema sprechen

Wie weiter zu erfahren war, soll das Thema in der Sitzung des Aufsichtsrates am Freitag besprochen werden.

Die OMG wollte die Info direkt nicht bestätigen, auf Anfrage hieß es: „Die Geschäftsführung hat sich damit beschäftigt wie das Konzertgeschäft auch während der Sanierung aufrecht erhalten werden kann. Dazu werden Gespräche mit einem potentiellen Partner geführt.“

Eigentlich hätte die Sanierung des Olympiastadions bereits 2023 beginnen sollen, dann wurde sie auf 2024 verschoben. Die Arbeiten sollen bis Januar 2026 andauern. 2024 und 2025 kann die OMG das Stadion nur noch eingeschränkt für den Konzertbetrieb nutzen, die Saison 2026 würde komplett ins Wasser fallen. Das möchte man wohl auch im Rathaus vermeiden, heißt es von Insidern.

Allianz Arena in München wird zur Konzert-Bühne: Stadt müsste den Erbpachtvertrag ändern

Die Angelegenheit ist aber nicht ganz so trivial, denn die Stadt müsste dafür den Erbpachtvertrag mit der Gesellschaft der Allianz Arena ändern, Konzerte sind in dem Papier bislang ausgeschlossen, um keine Konkurrenzsituation mit dem Olympiapark und dem Messegelände in Riem zu schaffen.

Die Allianz Arena ist bekanntlich für Sportveranstaltungen, hauptsächlich in etwa alle zwei Wochen für die Heimspiele des FC Bayern München vorgesehen. Das schränkt auch einen Konzertbetrieb ein, dem Vernehmen nach könnte die Arena aber von der Infrastruktur her jede Woche eine Veranstaltung durchführen.