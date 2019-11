Münchens neuer Christbaum steht: Genügt der Ersatzbaum den hohen Ansprüchen?

Weihnachtsmarkt-Aufbau in der Kaufingerstraße in München

Weihnachtsmarkt im Aufbau

Die Transporter und die Feuerwehr sind angerückt: Der neue Christbaum wird am Münchner Marienplatz aufgestellt. Nach Problemen mit dem Original muss die Stadt auf einen Ersatzbaum zurückgreifen.

Update vom 12. November 2019, 7.41 Uhr: Der neue Christbaum auf dem Münchner Marienplatz steht! Die Feuerwehr hatte die Rotfichte aus Freyung-Grafenau in den Morgenstunden vor das Rathaus gebracht und mit einem Krank aufgestellt. Allerdings handelt es sich um einen Ersatzbaum, da der eigentliche Baum auseinandergebrochen war. Der Ersatzbaum ist nun ein wenig kleiner als eigentlich angedacht.

München - Ein Hauch von Weihnachten weht schon wieder durch die Fußgängerzone... Sechs Wochen, bevor die Geschenke unterm Christbaum liegen, rücken die ersten Transporter an, schwer beladen mit den ersten Buden für den B im Herzen der Stadt. Es wird derzeit fleißig abgeladen, aufgebaut und dekoriert, damit pünktlich am 27. November der Glühwein ausgeschenkt, die Leckereien verkauft und das Kunsthandwerk feilgeboten werden können.

+ Der Weihnachtsmarkt kommt in der Kaufingerstraße an. © Stefanie Wegele

Auch in den Geschäften in der Neuhauser Straße, der Kaufingerstraße und am Marienplatz locken schon Sterne an den Fassaden und Lichterketten in den Schaufenstern die Kunden zum Weihnachtseinkauf. Ein wenig gedulden müssen sich hingegen noch kleine und große Eissportfans: Aufgebaut wird zwar schon, aber ein paar Tage dauert es noch, bis der Eiszauber am Stachus wieder zum Schlittschuhlaufen einlädt: Von 22. November bis 12. Januar können Anfänger und Profis die Schlittschuhe zum Shoppen mitbringen.

+ Aufbau des Eiszauber am Stachus © Stefanie Wegele

Christbaum auf dem Marienplatz machte Probleme

Von diesem Dienstag an wird es noch ein bisschen festlicher vor dem Rathaus: Der neue Christbaum kommt auf dem Marienplatz an. Die Feuerwehr stellt die Rotfichte aus Freyung-Grafenau in den Morgenstunden auf. Dann wird der Baum mit Tausenden Lichtern geschmückt. Wie die tz berichtete, gab es im Vorfeld Probleme mit dem Prachtexemplar, da die auserkorene Fichte beim Verladen auseinanderbrach. Als Ersatz gibt es jetzt einen etwas kleineren Baum. Ab 27. November soll dieser dann für die Marktbesucher leuchten...

