Weiteres Hallenbad in München? CSU und Freie Wähler beantragen Prüfung - an historischen Standort

Von: Sascha Karowski

Teilen

Das Allacher Sommerbad war 2009 geschlossen worden. © Kurzendörfer

In Allach soll ein neues Hallenbad entstehen. Und zwar anstelle des 2009 geschlossenen Sommerbades. Das fordern CSU und Freie Wähler.

München - Das Sommerbadin Allach bleibt im Gedächtnis – zumindest sorgen Stadträte (vorzugsweise der CSU) in schöner Regelmäßigkeit mit Anträgen auf Wiederherstellung dafür. Erst im Sommer dieses Jahres hatten die Stadtwerke München (SWM) die Idee aber aus Kostengründen abgelehnt, das 2009 geschlossene Bad wieder zu eröffnen. Nun unternehmen CSU und Freie Wähler einen neuen Vorstoß, aber mit anderem Ansatz: Die Fraktion beantragte am Donnerstag, ein Hallenbad an gleicher Stelle zu errichten.

Allacher Sommerbad war 2009 geschlossen worden - „Wir brauchen mehr Bäder in München“

Das Allacher Sommerbad war im Jahr 2009 aus Kostengründen geschlossen und in einen Park umgewandelt worden. Die Anlage war defizitär. Doch bereits damals hatte es Proteste der Allacher gegeben.



Der Bedarf nach einem Bad im Münchner Westen bleibt dennoch bestehen, vor allem angesichts des Bevölkerungswachstums, sagt Heike Kainz (CSU). „Wir brauchen mehr Bäder in München. Die Stadtwerke haben zuletzt erklärt, dass der Fokus auf ganzjährig nutzbaren Hallenbädern liegen soll.“ Daher sei das ehemalige Allacher Sommerbad ein guter Standort. „Die Bürgerinnen und Bürger im Westen wünschen sich dringend mehr Freizeit-Angebote in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld. Die Fläche des ehemaligen Sommerbads ist per S-Bahn oder Bus für Freizeitsportler gut erreichbar. Auch Schulsport und Schwimmkurse für Kinder wären denkbar.“

Allacher Sommerbad: Stadtwerke hatten Neubau abgelehnt - ein Hallenbad wäre aber wohl möglich

Tatsächlich hatten die Stadtwerke im Sommer argumentiert, dass eine Revitalisierung des Sommerbades nicht denkbar sein. Allenfalls ein Neubau käme in Frage, der würde aber zehn bis 15 Millionen Euro kosten. Für den Bau eines Freibades sollte mindestens eine Fläche von 30 000 Quadratmetern zur Verfügung stehen. Das fragliche Grundstück ist aber nur rund 17 000 Quadratmeter groß. Der Platzbedarf für ein Hallenbad, das ganzjährig nutzbar wäre, liegt laut Stadtwerken bei 6000 bis 10 000 Quadratmetern.