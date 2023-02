Polizei meldet: Vermisste 97-Jährige aus München gefunden

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Seit Samstag, 25. Februar, fehlte von einer 97-Jährigen aus München jede Spur. Die Frau wurde am Sonntag gefunden - unterkühlt und desorientiert.

Update vom 26. Februar, 13.23 Uhr: Seit Samstag wurde eine 97-Jährige aus Ramersdorf vermisst. Nun gab die Polizei Entwarnung. Die Frau wurde am Sonntag gegen 12 Uhr im Bereich des Perlacher Forstes nahe der Tram-Haltestelle „Großhesseloher Brücke“ von Passanten angetroffen. Die Seniorin war unterkühlt und wirkte desorientiert. Sie kam in ein Krankenhaus.

„Findet nicht allein nach Hause zurück“: Münchnerin (97) vermisst

Erstmeldung vom 26. Februar, 11.43 Uhr: München - Eine 97-Jährige aus Ramersdorf wird seit Samstag, 25. Februar, vermisst. Das teilte die Polizei München in ihrem Pressebericht mit.

97-jährige Münchnerin vermisst: „Findet nicht alleine nach Hause zurück“

Demnach konnte die Seniorin durch Familienangehörige am Abend nicht angetroffen werden, obwohl sie hätte zu Hause sein sollen. Angehörige hatten zuletzt am Freitag, 24. Februar, gegen 18 Uhr telefonischen Kontakt zu der Frau. Die vermisste Münchnerin ist gut zu Fuß, „im Dunkeln jedoch örtlich nicht orientiert und findet nach Angaben der Angehörigen nicht alleine nach Hause zurück“, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Ihre Spur verläuft sich laut Polizei am Sandgrubenweg an der Haltestelle Weddingenstraße (Buslinie 55 in Richtung Putzbrunn). Bekannte Anlaufstellen der 97-Jährigen wurden erfolglos abgesucht (Kirche in der Görzer Straße und Weißenseestraße).

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Münchnerin (97) mit beginnender Demenz vermisst: Polizei veröffentlicht Beschreibung und Foto

Bei der Gesuchten zeigt sich eine beginnende Demenz. Zudem sei sie zunehmend verwirrt und psychisch auffällig. „Aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen in ihrem Alter, als auch potentieller Orientierungslosigkeit ist nicht auszuschließen, dass sich die Seniorin in einer hilflosen Lage befindet“, so die Polizei weiter.

160 cm groß

55 kg, schlanke Figur

weiße, glatte Haare

langer schwarze Wintermantel mit grauem Pelzkragen, schwarze Halbschuhe

Polizei bittet um Hinweise im Fall von vermisster Münchnerin (97)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: „Wer hat die vermisste Person ab Samstag, 25.02.2023, gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Wer hat sonstige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten?“ Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 089/2910-0 entgegen. (kam)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.