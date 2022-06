G7-Gipfel-Gau in München: Tunnel-Sperrungen, Parkverbote und Demos zum Polit-Gipfel

Tunnel-Sperrung! Auf dem Foto lag’s an einem Unfall, in dieser Woche wird der G7-Gipfel für Stau sorgen. © Achim Schmidt

Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau startet Ende Juni. In München ist mit Parkverboten, Tunnel-Sperren und Staus wegen Verkehrssperren zu rechnen. In der Innenstadt findet eine Demo statt.

München – Das wird der Gipfel – und zwar in mehreren Hinsichten! Am kommenden Wochenende (26. bis 28. Juni) treffen sich einige der wichtigsten Politiker der Welt zu den G7-Beratungen auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen. Staatsoberhäupter wie US-Präsident Joe Biden und der französische Präsident Emmanuel Macron nehmen teil, auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will dabeisein.

G7-Gipfel 2022: Halteverbotszonen in München gelten schon ab Donnerstag (23. Juni)

Für die Münchner Bürger hat das Folgen – und zwar vor allem Stress auf den Straßen. Ab Donnerstag gibt’s Parkverbote und teilweise sogar Sperrungen am Mittleren Ring! Denn: Priorität hat in diesen Tagen die Sicherheit der Politiker. Die werden am Flughafen im Erdinger Moos ankommen und sollen dann per Helikopter zum Schloss Elmau bei Garmisch gebracht werden. Wenn alles klappt wie geplant, müssen sie also nicht mit dem Auto durch die Stadt. Problematisch wird es aber, wenn die Helis (zum Beispiel bei schlechtem Wetter) nicht fliegen können – dann müssen die Politiker doch per Pkw durch die Stadt. Damit in diesem Fall keine Möglichkeit besteht, die Konvois aufzuhalten, will man die Straßen freimachen. Frei für die Staats-Chefs – was wiederum Stau für alle anderen erwarten lässt. Der Münchner Verkehr ist ja schon ohne Gipfel-Beschränkungen keine Gaudi …

München: Diese Tunnels sind wegen G7 zeitweise komplett gesperrt

Und diese Beschränkungen haben’s in sich. So werden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20 bis 6 Uhr) mehrere Münchner Tunnelröhren gesperrt. Landshuter-Allee-Tunnel, Luise-Kiesselbach-Tunnel, Trappentreu- und Petueltunnel sind dann zeitweise dicht.

Landshuter-Allee-Tunnel

Luise-Kiesselbach-Tunnel

Trappentreu-Tunnel

Petueltunnel

Wegen G7-Gipfel 2022: Falschparker in München werden abgeschleppt

Den genauen Grund dafür wollte die Polizei nicht nennen – klar ist aber: Es geht um den Schutz der Politiker. Mit dem gleichen Ziel werden von Donnerstagfrüh (23. Juni), 8 Uhr, bis zum darauffolgenden Dienstag einige Bereiche zu Halteverbotszonen erklärt. Das gilt etwa unter der Donnersbergerbrücke oder an einigen Stellen entlang des Mittleren Rings, wo Parkplätze wegfallen. Keine Chance für mögliche Attentäter, ein Auto abzustellen! Wer hier trotzdem parkt, wird abgeschleppt.

Große G7-Demo in München geplant - 20.000 Teilnehmer erwartet

Viel los sein wird direkt in der Stadt. Unter anderem ist für nächsten Samstag (25. Juni) eine Demo mit 20.000 Teilnehmern angemeldet. Die dürfte nicht nur für weitere Straßensperrungen sorgen, sondern auch für jede Menge Betrieb in Bus und Bahn. Auftakt- und Schlusskundgebung sind hier auf der Theresienwiese geplant.

Die Oberschleißheimer werden es spüren und vor allem hören, wenn die Staats- und Regierungschefs der sieben größten Industrieländer der Welt Ende Juni beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau tagen. Der G7-Gipfel sorgt für mehr Lärm im Landkreis München.

Kommt Wolodymyr Selenskyj zum G7-Gipfel von Elmau? Er ist derzeit der wohl meistbeachtete Politiker der Welt – und er will am G7-Gipfel von Elmau teilnehmen: der ukrainische Präsident Wolodymyr ­Selenskyj. Auf Twitter bestätigte er, dass er die Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz angenommen habe. Noch ­offen war zunächst allerdings, ob Selenskyj persönlich nach Bayern reisen will (was überraschend wäre, wovon aber in Polizei-Kreisen die Rede war) oder ob er sich per Video-Übertragung zuschalten lässt. Seit Kriegsbeginn hatte der Staatsmann ­immer die Video-Variante gewählt, schon im März hatte er betont: „Ich bleibe in Kiew!

Kurz vor dem G7-Gipfel kam es zu einem Großeinsatz in der Region Garmisch-Partenkirchen: Bei einer Grenzkontrolle wurde am Freitag eine verdächtige Flüssigkeit gefunden. Jetzt gab die Bundespolizei Entwarnung.

Im Zuge des G7-Gipfels in Elmau wird seit Dienstag die Einreise überwacht. Für die Bundespolizei ist es der größte Einsatz seit Jahren. In der Spitze sind rund 7.000 Beamten im Einsatz. Es bleibt nicht bei der Überwachung der Grenzübergänge zwischen Lindau im Westen und Passau im Osten. Hinzu kommen Kontrollen im Bahnverkehr sowie am Münchner Flughafen.(Lh)