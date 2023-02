Riesenschlangen in München aus erbärmlicher Haltung befreit: „Auf schimmligem Papier, in Fäkalien sitzend“

Von: Phillip Plesch

In kleinen Schubladen lebten die Schlangen in ihrem eigenen Kot. © Reptilienauffangstation München

Die Reptilienauffangstation München hat etwa hundert Schlangen gerettet. Die Tiere waren unter schlimmen Bedingungen gehalten worden.

München - Allein beim Gedanken an eine Schlange läuft es vielen kalt den Rücken herunter. Diese Bilder der Reptilien gehen allerdings aus einem ganz anderen Grund unter die Haut. Die Reptilienauffangstation München rettete vor Kurzem etwa hundert Tiere aus lebensunwürdigen Bedingungen.

Zu sehen ist, wie schön gemusterte Schlangen in kleinen Schubladen gehalten werden, die sogenannte Rackhaltung. Ihnen fehlt Wasser, dafür liegen sie in ihren eigenen Fäkalien. Die Auffangstation hatte vom Veterinäramt einen Hinweis über potenziell gefährliche Tiere bekommen. Also überprüfte das Team um Dr. Markus Baur die Wohnungen von drei Haltern - und wurde tatsächlich fündig.

Vier potenziell gefährliche Netzpythons und einen kleinen Brillenkaiman stellten die Tierschützer sicher. Doch damit nicht genug: „Bestürzend war jedoch der Anblick der übrigen, etwa hundert ungefährlichen Riesenschlangen“, berichten sie. „Auf engstem Raum mussten diese in einem Schubladensystem auf schimmligem Papier, in ihren Fäkalien sitzend und teilweise ohne Wasser ausharren.“

Tierschützer schlagen Alarm: Schlangen werden zum Sammelgut

Hintergrund: Die Königspython gewinnt bei Züchtern zunehmend an Beliebtheit, da sie sich in vielen unterschiedlichen Mustern und Farbvarianten, sogenannten Morphen, vermehren lässt. Das Team der Auffangstation ist sich sicher: „Der Zweck einer solchen Haltung dient nur einem Ziel – Geld mit besonders selten gezeichneten Tieren zu erwirtschaften.“ Die Tiere würden daher auf extrem engem Raum zu möglichst niedrigen Kosten gehalten.

Ein Trend, der für die Tierschützer besorgniserregend ist. Denn sie befürchten, dass Schlangen wie Briefmarken gesammelt werden. Immer wieder gibt es neue Muster. Markus Baur sagt: „Gott sei Dank, sehen es auch die Gerichte mittlerweile so: Rackhaltung ist nicht mit dem Tierschutzgesetz vereinbar. Es gibt keinen Unterschied zur Legebatterie oder der Haltung von Schweinen im Kastenstand.“

Nun muss sich die Auffangstation um die Unterbringung der Tiere kümmern. Und dafür fehlt der Platz. Denn der Ausbau der Auffangstation verzögert sich noch. (pp)

