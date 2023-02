München erwartet kräftigen Wintereinbruch - Experte erklärt deutliche Schnee-Vorhersage

Von: Lucas Sauter-Orengo

Der Winter kehrt nach München zurück. © Screenshot: Youtube „The Weather Channel Deutschland“ / Imago Bilder

Das Wetter hat derzeit einiges zu München. Eben noch hatte der Frühling voll Einzug in München erhalten, jetzt kehrt der Winter mit voller Wucht zurück.

München - Es ist wie eine Wetter-Achterbahnfahrt. Noch vor wenigen Tagen hielt der Frühling in und um München noch voll Einzug. Temperaturen um die 15 Grad und strahlender Sonnenschein brachten die Natur binnen kurzer Zeit zu einem fulminanten Erwachen. Jetzt, zum Wochenende, das glatte Gegenteil: Erst brachte am Freitag, 24. Februar, jede Menge Regen einen Temperatursturz mit sich, der einen Wetter-Umschwung im Gepäck hat. Dann folgte ein Winter-Einbruch.

Wetter: Massiver Wintereinbruch in München - mehrere Zentimeter Neuschnee möglich

„Der Winter ist zurück in Deutschland“, erklärt Jan Schenk, Meteorologe von The Weather Channel Deutschland. Und das ist deutlich zu spüren: Am Samstag, dem 25. Februar, sinken die Temperaturen bereits auf knapp über null Grad. Dann, in der Nacht auf Sonntag, hält laut wetteronline der Schnee Einzug. Mehrere Zentimeter Neuschnee sollen dann bis München fallen, was für eine kleine Schneedecke sorgen könnte. Wie Schenk in seinen Karten erklärt, könnte es für bis zu fünf Zentimeter in München reichen. Am Alpenrand, vom Allgäu bis ins Berchtesgadener Land, könnten satte 20 Zentimeter laut der Wetterprognose stellenweise möglich sein.

Radikaler Wetter-Wechsel: München erwartet Neuschnee - Wintereinbruch in den Alpen

Doch wie geht das Wetter in den kommenden Tagen weiter? Wie es aussieht, bleibt laut Wettervorhersage das kalte Wetter in München erst einmal erhalten. Wetteronline prognostiziert bis weit in die neue Woche hinein frostige Nächte, tagsüber klettern die Temperaturen auf gerade einmal vier bis sechs Grad. Doch besonders der letzte Sonntag des Monats hat es in sich: Tagsüber ist Frost angesagt, nachts sinkt dann laut aktuellen Wetterprognosen von wetteronline in München das Thermometer auf bis zu minus sechs Grad.

Damit ist der Frühling erst einmal abrupt ausgebremst, es kehren wieder für die Jahreszeit typische Temperaturen zurück. Tiefere Temperaturen und Schneefall dürften dann neben Wintersport-Fans auch eine andere Gruppe freuen: Die Allergiker. Hasel und Erle sind zwar dennoch unterwegs, wetteronline stuft das Treiben jedoch als „mäßig“ ein, nachdem in den vergangenen Tagen von „starkem“ Pollentreiben die Rede war.