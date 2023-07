Vor den Augen der Familie: Unbekannter spricht Vater auf schwedisch an und schlägt dann zu

Zeugen gesucht

Am Münchner Hauptbahnhof wurde ein Familienvater Opfer eines plötzlichen Angriffs, nachdem ein unbekannter Mann ihn zunächst wirr angesprochen hatte.

München - Am Montagnachmittag (24. Juli) ereignete sich am Querbahnsteig des Münchner Hauptbahnhofs ein Vorfall, bei dem ein 34-jähriger Mann Opfer einer gefährlichen Körperverletzung wurde. Der Mann wartete gemeinsam mit seiner Familie - seiner Ehefrau und ihren beiden Söhnen im Alter von sieben und neun Jahren - auf eine Regenpause, als sich ein Unbekannter in einer unbekannten Sprache, die sich später als Schwedisch herausstellte, an ihn wandte und scheinbar verwirrende Fragen stellte.

Am Münchner Hauptbahnhof: Familienvater wird unvermittelt angegriffen

Als der Familienvater höflich darum bat, Abstand zu halten, eskalierte die Situation plötzlich, als der Unbekannte unvermittelt auf den am Boden Sitzenden eintrat, wobei er ihn auch im Gesicht traf. Die Familie war sichtlich verängstigt und entschied sich, sich von dem Angreifer zu entfernen, der daraufhin den Münchner Hauptbahnhof verließ. Daraufhin meldete die Familie den Vorfall bei der Polizei.

Erst wirr angesprochen, dann angegriffen - Familienvater am Münchner Hauptbahnhof attackiert

Die Bundespolizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Täter ein, doch bislang blieb diese leider ohne Erfolg. Glücklicherweise blieb der 34-jährige Mann äußerlich unverletzt und benötigte keine medizinische Behandlung. Dennoch hat die Polizei die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und wird dabei auch die Aufzeichnungen der Kamerasysteme am Hauptbahnhof auswerten, um mögliche Hinweise auf den Täter zu finden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzte die verängstigte Familie ihre Reise fort. Die Bundespolizei bittet nun mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem flüchtigen Täter geben können, sich umgehend zu melden.

