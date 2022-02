Grafingerin Kathi Ulrich auf dem Weg zur Junioren-WM

Von: Olaf Heid

Die Klosterseer Shorttracker haben beim zweiten Teil des Regio-Cups in Inzell Wettkampfpraxis gesammelt. Aushängeschild Kathi Ulrich verzichtete und bereitet sich für die Junioren-WM vor.

Grafing – Dreimal ein fünfter Platz – das ist die Ausbeute der Klosterseer Shorttrack-Talente beim zweiten Teil des Regio-Cups in Inzell. Die Grafinger David Huber (B-Jugend/Leistungsgruppe 1), Alina Gzuk (C/LG 2) und Michael Ulrich (F/LG 3) sammelten in einem 20-köpfigen Teilnehmerfeld viel Wettkampfpraxis. Denn das neu vom deutschen Verband (DESG) geschaffene Format soll auch als Plattform für alle Eisflitzer dienen, die aufgrund ihrer Zeiten beim Deutschland-Cup nicht zum Zuge kommen.

Der nächste Regio-Cup hätte bereits an diesem Wochenende erneut in der Inzeller Max-Aicher-Arena stattgefunden. Ausrichter wäre der EHC Klostersee gewesen. „Wir haben die Konkurrenz allerdings aufgrund zu wenig Teilnehmern abgesagt. Es wäre zu viel Aufwand gewesen“, bedauerte die Grafinger Abteilungsleiterin Renate Ulrich.

Ihre Tochter, B-Juniorin Katharina Ulrich, hatte hingegen auf eine Teilnahme in Inzell verzichtet, um sich nach erfolgreich absolviertem DESG-Kaderlehrgang für die Junioren-Weltmeisterschaft im polnischen Danzig auszuruhen. Am Mittwoch ist die 16-Jährige nun bereits zum Bundesstützpunkt nach Dresden gereist, wo sie den letzten Trainingsfeinschliff erhält. Am kommenden Montag geht es für das EHC-Talent mit dem deutschen Tross weiter gen Polen. Dort wird Kathi Ulrich für Schwarz-Rot-Gold in der Staffel starten. Für ihre Vereinskollegen Huber und Gzuk geht es hingegen an Sonntag nach Inzell zu einem viertägigen Bayernkaderlehrgang. OLAF HEID